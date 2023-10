La Patrouille Suisse e i paracadutisti Swiss Parawings in volo sul Cervino

A 30 giorni dalla prima gara transfrontaliera del Matterhorn Cervino Speed Opening (11-12 novembre per le discese maschili e 18-19 novembre per le discese femminili), il comitato organizzatore è lieto di annunciare un doppio spettacolo offerto dall'Esercito svizzero. Questi eventi speciali aggiungeranno un tocco emozionante ai due fine settimana della Coppa del Mondo.

Il primo spettacolo sarà tenuto dalla celebre Patrouille Suisse, la pattuglia acrobatica più rinomata dell'Esercito svizzero. Dal 1964, questa squadra di piloti militari professionisti, provenienti dal corpo dell'aviazione civile delle Forze aeree svizzere, ha entusiasmato il pubblico con spettacoli di abilità sia in patria che all'estero. La Patrouille Suisse è un'icona svizzera, simboleggiando i valori di precisione, disciplina, dinamismo e affidabilità che sono caratteristici del paese.

La seconda parte dello spettacolo vedrà i paracadutisti di Swiss Parawings SPW, la squadra più giovane dell'Esercito svizzero, fondata nel 2021. Swiss Parawings riunisce i membri delle unità di paracadutismo, i quali, a differenza di altre squadre, sono tutti membri della milizia e svolgono una varietà di ruoli nella loro vita quotidiana. Questi voli non comportano costi aggiuntivi poiché le ore di volo vengono conteggiate all'interno del loro budget e utilizzano un carburante sostenibile.

Christian Ziörjen, CEO di Matterhorn Cervino Speed Opening, ha commentato: "La Patrouille Suisse e Swiss Parawings aggiungeranno un tocco straordinario ai due fine settimana di gare, arricchendo ulteriormente l'esperienza per gli amanti dello sci e gli spettatori".

Nel frattempo, a un mese esatto dalla prima gara, i segnali positivi arrivano dalla pista e dalla neve. L'ispezione di martedì sulla "Gran Becca" ha confermato che la parte del ghiacciaio è pronta. Le infrastrutture necessarie saranno presto installate, e Franz Julen, presidente del comitato organizzatore locale, ha dichiarato che le temperature elevate per le condizioni autunnali non stanno influenzando negativamente la preparazione della pista.

Inoltre, la presenza di cinque depositi di neve nella parte bassa del percorso aumenta la fiducia nell'evento. Il cumulo più grande è stato aperto martedì e distribuito nell'area di "Plateau Rosa Schuss". Questo rappresenta il piano B per preparare la pista, mentre il piano A resta la neve naturale. Le previsioni meteo indicano temperature in calo e precipitazioni nel fine settimana, il che è un buon segnale. Tuttavia, come sempre, il meteo avrà l'ultima parola per quanto riguarda lo sci.

Se desideri assistere al Matterhorn Cervino Speed Opening, i biglietti per le singole giornate di gara sono disponibili su www.speedopening.com. La maggior parte delle discese è visibile dalle tribune e dal "Cime Bianche Corner" nell'area di arrivo dei Laghi Cime Bianche, un'opportunità unica nella Coppa del Mondo. Ricorda che i biglietti sono disponibili solo in prevendita e non saranno venduti in loco. Per coloro che non riescono a ottenere posti nella zona di arrivo, la "Sunrise Fan Zone" a Testa Grigia, nella zona di confine, offrirà un grande schermo, intrattenimento e servizi di ristorazione, con ingresso gratuito.