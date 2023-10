Davvero la nostra moderna democrazia è scaturita da quella delle antiche città greche?

Confessiamolo: in Italia conosciamo molto poco il Protestantesimo europeo e la sua storia. E così potrebbero esserci cose nella nostra società, sulla cui origine potremmo non avere un´opinione correttamente fondata.

Come, ad esempio, le vere origini dei nostri sistemi democratici moderni. Io, personalmente, non sapevo che i Protestanti di mezza Europa già fin dal 1500 (e ancora oggi) tenevano in ogni loro comunità locale delle regolari “assemblee di chiesa”, e con esse eleggevano i loro propri Pastori, eleggevano gli Anziani di chiesa, cioè i membri del Consiglio di chiesa cui era demandato (e non al Pastore) il governo della comunità locale, ed eleggevano (già a suffragio universale, a quei tempi solo maschile, oggi anche femminile) fin dalla seconda metà del ´500 dei veri e propri parlamenti ecclesiali nazionali (i cosiddetti Sinodi nazionali: nella copertina del libro è ritratta, ad esempio, la riunione del Sinodo nazionale della Chiesa olandese tenutasi nell´anno 1618) in cui decidere insieme le linee guida per il governo della Chiesa nazionale per l´anno a venire, per poi affidarne l´esecuzione ad un comitato ristretto di persone elette dal Sinodo (…quello che noi oggi chiamiamo: Consiglio dei Ministri, eletto dal Parlamento).

…Quando si viene improvvisamente a sapere tutto questo, si comincia giocoforza ad intuire che ci debba essere stato allora un “nesso”, molto robusto e consistente, tra questa moderna forma di “autogoverno” delle chiese protestanti, e più precisamente calviniste, e la nascita in Occidente dei primi ordinamenti politici democratici moderni, inizialmente sorti proprio in paesi come l´Olanda, la Svizzera, l´Inghilterra e gli Stati Uniti d´America, che sono poi esattamente i paesi, guarda caso, dalle più marcate tradizioni religiose protestanti e calviniste!

Alberto Romussi, teologo, giurista, Pastore evangelico e insegnante di Teologia Politica svela e mette in luce in un interessantissimo saggio, molto scorrevole e di facilissima lettura per tutti (“Bibbia e Democrazia. Le origini bibliche dello spirito democratico moderno e il suo declino”, recentemente pubblicato dall´Araba Fenice Edizioni con la Prefazione del noto giudice di “Mani Pulite”, Piercamillo Davigo) questo “nesso” in relazione alle origini dei nostri sistemi politici democratici moderni.

La prima parte del saggio, intitolata: “Le radici dello spirito democratico” identifica uno a uno i “semi biblici” dello spirito democratico moderno, esaminando diversi testi biblici, tra i quali, ad esempio, la condanna biblica della Monarchia: (1 Samuele 8: il popolo degli Ebrei chiede a Samuele di istituire su di loro un re, “come lo hanno gli altri popoli pagani”, e il conseguente dispiacere e la condanna da parte di Dio per questa loro richiesta), l´insegnamento in Atti degli Apostoli 5,29 a “dover obbedire più a Dio che agli uomini” (che ha prodotto l´affermarsi, unicamente nella nostra società occidentale, del principio della individuale libertà di coscienza), la concezione della “famiglia” secondo Gesù Cristo (Ev. sec. Marco 3, 31-35), ma soprattutto il fondamentale insegnamento di Gesù stesso: “Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il Padre vostro, quello che è nei cieli (…) Non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra Guida, il Cristo (…) e voi siete tutti fratelli” (Ev. sec. Matteo, 23, 8-10) E cosa è la Monarchia, spiega Romussi, se non l´inconscia proiezione del ruolo del “padre” nella figura del “re”, e l´inconscia proiezione del ruolo dei “figli” nella figura dei “sudditi”?

Nella seconda parte del libro il Romussi illustra come la teologia-ideologia calvinista e puritana, forgiatasi sulla riscoperta dei testi biblici nel ´500 ad opera della Riforma protestante, abbia con il tempo portato alla caduta della Monarchia in Inghilterra e alla proclamazione di una Repubblica retta da un Parlamento – e parallelamente anche alla formazione della Repubblica olandese delle Sette Provincie Unite (protestanti), proclamata nel 1586, alla formazione dei vari Commonwealf puritani elettivi in Nord-America e più tardi alla fondazione della Repubblica degli Stati Uniti d´America.

Segue dopo la copertina del libro

Un percorso altamente interessante e affascinante, pieno di avvenimenti e accadimenti storici davvero poco noti in generale al pubblico italiano, come (per limitarci ad un solo esempio) il pluridecennale conflitto (condotto anche militarmente, con ben due “Guerre dei Vescovi”!) tra il re di scozia, Giacomo VI (divenuto poi, nel 1603, Giacomo I di Inghilterra e Scozia) da un lato, e il popolo scozzese dall´altro sull´ordinamento da dare alla Chiesa di Scozia: il re voleva ad ogni costo che fosse retta da una dittatura di Vescovi nominati da lui (e accusava la Chiesa di Scozia di voler “insegnare la democrazia al popolo”!); e gli Scozzesi volevano invece che fosse governata dai Consigli di chiesa, eletti dalle comunità locali, e dal Sinodo nazionale scozzese, eletto dal popolo! Commenta a questo proposito il Romussi che la storia autentica della nascita della nostra democrazia moderna e occidentale è irrinunciabilmente passata anche attraverso conflitti come questi. Ed è molto difficile dargli torto.