Applicare la zona franca per defiscalizzare i territori montani

La mozione riguardante l'istituzione della Zona Franca nell'ambito dell'accordo fra Stato e Regione, un accordo da rinnovare al più presto.

Nello specifico, la mozione intende impegnare il Governo regionale, a “Predisporre di uno schema di norma di attuazione dello Statuto Speciale per l'istituzione di zone franche urbane e di montagna all'interno del territorio regionale” (discussa il 6 aprile 2023), di intraprendere colloqui col Governo italiano ed in particolare col Ministero che si occupa degli Affari Regionali e delle Autonomie e col Ministero dell'Economie e delle Finanze, col fine di inserire nelle discussioni relative al futuro Accordo fra il Governo e la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di Finanza Pubblica, anche il tema della Zona Franca in modo da attuare l'articolo 14 dello Statuto Speciale.

Da destra la vice presidente di Pas, Daniela Amato, e al centro il responsabile politico, Christian Sarteur

Un interesse in tal senso è già stato manifestato dal Governo in un recente incontro con il partito indipendentista Pays d'Aoste Souverain che al termine della trasferta romana diffuse un comunicato nel quale si legge, come riportato dall'Agenzia Ansa, "L'applicazione della zona franca in Valle d'Aosta è possibile". Lo ha detto - come riportato in una nota - Luigi Augussori, già senatore della Lega e oggi consigliere del Ministro degli Affari regionali, durante un incontro con la delegazione di Pays d'Aoste Souverain, "movimento popolare per l'indipendenza della Valle d'Aosta".

"L'incontro si è rivelato fattivo - riferiscono la vice presidente di Pas, Daniela Amato, e il responsabile politico, Christian Sarteur - e Augussori ha suggerito indicazioni sul procedimento politico-amministrativo da intraprendere, sostenendo che l'applicazione dell'articolo 14 è possibile. Pays d'Aoste Souverain, considerata l'importanza dell'applicazione della Zona Franca, in questo preciso momento storico, procederà con incontri con le diverse forze politiche presenti in Consiglio Regionale e i rappresentanti valdostani al governo, per sviluppare con atti ufficiali il percorso di attuazione".

Per la Lega servono risposte per le terre alte, i piccoli comuni e le piccole aziende della Valle d'Aosta. "Ecco perché si legge in una nota leghista - è necessario interloquire con lo Stato per avere possibilità di manovra o esenzione di diverse aliquote in ottica di una defiscalizzazione dei territori montani".