Out of my closet: libri viventi raccontano il proprio coming out

In occasione della giornata del coming out, nell’ambito degli eventi del Dono day, Arcigay Valle d’Aosta Queer VdA organizza per sabato 14 ottobre dalle ore 15 presso il CSV Valle d'Aosta, l’evento Out of my closet - Storie di coming out, una performance di “libri viventi”, nella quale alcune persone, trasformate in libri, offriranno a chiunque vorrà approfittarne un dono suggestivo: la storia di alcuni coming out, di come sono avvenuti, di quali sentimenti hanno provocato, di quali nuovi rapporti – anche e soprattutto familiari – hanno ricostruito.

A seguire, dalle 18, è previsto un laboratorio gratuito di Metodo caviardage® (con posti limitati da prenotare scrivendo ad aosta@arcigay.it).