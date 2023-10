L'OPINIONE DI UNA LETTRICE: Preoccupata per la sanità valdostana

Le allego il rapporto GIMBE sul regionalismo differenziato in Sanità, relativo al periodo 2010/2019 e c’è veramente di che preoccuparsi. In quegli anni a reggere l’assessorato alla Sanità si sono avvicendati Laniecè, Fosson, Certan (per poco), tutti medici ed in ultimo Baccega. I politici in quel periodo ci dicevano che la Sanità valdostana era una delle migliori, salvo poi risultare oggi che è una delle peggiori.

Non è mai stata inserita tra quelle sottoposte a verifica degli adempimenti (come si legge nel rapporto) in quanto Regione a Statuto Speciale.

Quindi possiamo cantarcela e suonarcela come vogliamo, mentre in realtà siamo nella classifica degli adempimenti agli ultimi posti, subito dopo la Puglia e dopo di noi ci sono solo Calabria, Campania, Prov. Autonoma di Bolzano Sardegna, guarda caso queste due ultime Regioni a Statuto Speciale, non soggette a Verifica.

Tra l’altro giorni fa c’è stato un articolo sul corriere della Sera in cui poneva la regione Valle D’Aosta all’ultimo posto riguardo al risparmio su costi Sanitari.

In sostanza siamo la Regione che spende di più pro-capite in Italia. Come si spiega che siamo tra ultime come servizi e siamo quella che spende di più. Ah già, siamo un territorio montano! Tutto spiegato! Ieri ho sentito al Tg3 che il Presidente Testolin ha detto che siamo carenti in cardiologia e qualcos’altro, ma siamo bravi in altre specialità, non precisando quali. Inoltre dicono che sono classifiche superate.

Certo sono fatte ex post, non è possibile farle in anticipo, così una giustificazione da dare ai cittadini c’è sempre. Peccato che non tutti i cittadini valdostani siano smemorati. Non è forse arrivato il momento delle scelte economicamente, politicamente e socialmente responsabili riguardo alla nostra Sanità?

Grazie per l’attenzione.

Cara Lettrice, grazie a lei per le considerazioni supportate dal rappoto Gimbe che pubblichiamo. Grazie

RAPPORTO GIMBE