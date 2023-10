Cervino Ski Paradise: Una nuova era nel turismo e nello sport

Questo eccezionale comprensorio montano non conoscerà più limiti stagionali, grazie ai nuovi collegamenti internazionali, agli investimenti significativi e agli emozionanti eventi sportivi in arrivo.

Il cuore di Cervino Ski Paradise è il collegamento funiviario Matterhorn Alpine Crossing, che da luglio scorso ha unito Breuil-Cervinia e Zermatt attraverso il Piccolo Cervino, trasformando radicalmente l'esperienza di vivere la montagna. Ciò ha reso il comprensorio ancora più internazionale, unico e irresistibile per gli amanti delle attività all'aria aperta.

L'innovativa funivia 3S Matterhorn Glacier Ride II, la più alta d'Europa, ha aperto le porte delle montagne anche a escursionisti e visitatori a piedi. Questa traversata a oltre 3.000 metri di altitudine offre panorami mozzafiato, con il Cervino in tutta la sua maestosità. Grazie a questo collegamento rivoluzionario, le meraviglie delle montagne, tra cui il ghiaccio eterno e gli angoli più nascosti, sono ora accessibili tutto l'anno, cancellando il concetto di stagione estiva e invernale e cambiando la prospettiva dell'intera comunità.

Cervino Ski Paradise inaugurerà la sua stagione più lunga di sempre, aperta dal 14 ottobre fino all'8 settembre 2024, un'occasione unica in Italia ed Europa. Questo significa che gli appassionati di sci e snowboard potranno godersi queste attività ininterrottamente, insieme a escursioni turistiche a Zermatt e gite alla Matterhorn Glacier Paradise, la stazione di montagna più alta d'Europa, che ospita il suggestivo Palazzo del Ghiaccio e il Cinema Lounge. Inoltre, il collegamento Matterhorn Alpine Crossing offre la possibilità di un servizio di trasporto bagagli per chiunque desideri una vacanza senza stress tra Breuil-Cervinia e Zermatt.

Questo nuovo collegamento non è solo una svolta nel turismo, ma anche nello sport. Cervino Ski Paradise ospiterà il Matterhorn Cervino Speed Opening, una storica competizione di sci alpino che attraversa due nazioni, un evento senza precedenti che promette spettacolo. Gli appassionati avranno l'opportunità di assistere a queste gare dal 11 al 19 novembre, con discese maschili e femminili, organizzate tra Breuil-Cervinia e Zermatt.

Cervino Ski Paradise non smette di evolversi e presenta due grandi novità per la stagione 2023/2024: il progetto di ammodernamento della linea che collegherà Breuil-Cervinia e Testa Grigia e l'obiettivo di offrire una funivia 3S, innovativa e ad alta capacità, per trasportare 3.000 persone all'ora in soli 15 minuti.

Il presidente di Cervino SpA, Federico Maquignaz, sottolinea l'importanza di queste trasformazioni per la comunità e il turismo, sottolineando gli investimenti nella copertura di neve e il desiderio di offrire un futuro sostenibile ai giovani che si specializzano nel settore turistico.

Gli assessori Luigi Bertschy e Giulio Grosjacques enfatizzano l'impegno della Regione Autonoma Valle d'Aosta nel sostenere questa destinazione turistica di punta e l'eccellenza nello sport nella regione.

In conclusione, Cervino Ski Paradise rappresenta un destino senza eguali per gli amanti del turismo e dello sport, con una comunità unita nel promuovere questo straordinario comprensorio ai piedi del Matterhorn-Cervino.