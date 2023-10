Chiusura Traforo del Monte Bianco: Presidente Testolin convoca riunione di aggiornamento per valutare ricadute

Erano presenti alcuni componenti della Giunta regionale, alcuni Consiglieri regionali , il CELVA, i sindaci maggiormente coinvolti, i vertici dell'ANAS, delle società di gestione dei trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo e dei tratti autostradali valdostani, la Camera valdostana delle imprese e delle professioni, i sindacati, le forze dell’ordine, i dirigenti regionali competenti in Trasporti e Infrastrutture, il Capo della Protezione civile, i Direttori generali dell’Arpa e dell’Università della Valle d’Aosta.

Come ha ricordato il Presidente della Regione, dopo la frana del 27 agosto scorso che ha interessato la viabilità in Maurienne (F) con la sospensione temporanea della circolazione ai mezzi pesanti sotto il traforo autostradale del Fréjus, la Commissione Intergovernativa del traforo del Monte Bianco, riunitasi il 7 settembre scorso, nel disporre il rinvio dei lavori di ristrutturazione della volta al 2024 ha confermato la necessità di procedere con altri interventi di manutenzione già previsti per l’autunno 2023. Di conseguenza il Traforo Monte Bianco-GEIE ha riorganizzato i cantieri in base a nuovo calendario. Il Direttore gerente del TMB-GEIE Riccardo Rigacci ha illustrato i dettagli tecnici della nuova programmazione dei lavori di manutenzione straordinaria.

“Le nuove date – ha sottolineato il Presidente della Regione Testolin - rientrano nell’arco temporale precedentemente approvato, individuato quale periodo meno impattante per la circolazione dei veicoli leggeri sui territori frontalieri. Quanto alle ricadute della chiusura del traforo sul territorio della Valle d’Aosta, già dal mese di giugno scorso abbiamo ritenuto di coinvolgere le professionalità di ARPA Valle d’Aosta e di Università della Valle d’Aosta”.

In particolare, ad ARPA è stato chiesto di implementare le attività di monitoraggio sulla qualità dell’aria in Valle d’Aosta lungo i principali itinerari stradali e autostradali verso il traforo.

“I dati raccolti nel periodo della chiusura – prosegue il Presidente - potranno costituire una specifica base per sviluppare comparazioni e riflessioni sulla situazione ambientale dei territori attraversati dai flussi di traffico internazionale, anche in raccordo con il Piemonte, con la Savoia e con l’Alta Savoia”.

L’ateneo valdostano è stato invece coinvolto nell’esame delle ricadute delle chiusure, non solo economiche ma anche di carattere socioculturale. L’obiettivo è di valutare puntualmente l’impatto del traforo sulla Valle d’Aosta e sullo spazio transfrontaliero, così come di disporre di informazioni utili per orientare le scelte della politica regionale, ma anche di quella italiana ed europea.

Il Presidente della Regione ha anche riferito di aver rappresentato al TMB-GEIE il “forte auspicio che la circolazione al Monte Bianco possa riprendere anche qualche giorno prima del 18 dicembre invitando a fare tutto quanto è nelle sue possibilità, informando per tempo le istituzioni e l’utenza rispetto ad un eventuale riapertura anticipata del traforo”.