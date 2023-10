Progetto Interreg Italia-Svizzera "MIMonVE"

Sabato 14 ottobre, a partire dalle ore 14.30, presso i comuni di Valpelline e Ollomont, si svolgerà l’evento finale del progetto Interreg V-A Italia-Svizzera 2014/2020 MIMonVE - Le miniere intorno al Mont Vélan.

Il progetto, che vede come capofila l’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin e come partner il Dipartimento ambiente Economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive, i comuni di Ollomont e Valpelline e il comune vallesano di Val de Bagnes terminerà entro la fine del 2023.

Grazie ai finanziamenti ottenuti nell’ambito del Programma Interreg VA -Italia-Svizzera si aggiunge quindi, in Valle d’Aosta, un ulteriore tassello al Parco minerario, istituito con legge regionale n. 12 del 2008, che ha come finalità quella di recuperare e conservare i siti minerari dismessi per la loro valorizzazione in quanto patrimonio della cultura mineraria valdostana.

La riqualificazione dei siti minerari di Valpelline e Ollomont è passata attraverso importanti interventi dimessa in sicurezza che sono in corso di ultimazione.

Tali lavori hanno consentito la valorizzazione dei siti anche attraverso una presentazione museale degli stessi con alcune realizzazioni a corredo, come il parco avventura e il laboratorio di archeometallurgia a Ollomont o l’area giochi tematica a Valpelline che ne arricchiscono l’offerta anche dal punto di vista ricreativo. In particolare, l’importo complessivo degli interventi effettuati a Valpelline e Ollomont ammonta rispettivamente a 745.482,00 euro e 920.326,00 euro.

“L’inaugurazione dei siti minerari di Valpelline e Ollomont, dichiara l’Assessore Davide Sapinet, due importanti realtà del nostro territorio dal punto di vista geologico, ambientale, storico e sociale possono contribuire a promuovere nella nostra Regione un turismo culturale sensibile ai valori ambientali. Abbiamo deciso di unire le iniziative nella stessa giornata, proprio nell’ottica di far emergere un’unitarietà sia del complesso minerario, ma anche nella tutela e nella promozione di un patrimonio che ha rivestito un’importanza significativa per la storia e l’economia della nostra Regione e che ora, anche attraverso l’attività del Parco minerario, continuerà ad essere una risorsa soprattutto dal punto di vista turistico ambientale”.

Di seguito il programma dell'Evento.

Dalle ore 14.30 sarà possibile effettuare le visite alle Fonderie di rame e all’Area Giochi di Valpelline oggetto di intervento di riqualificazione finanziato nell’ambito del progetto. Il punto di ritrovo sarà il parcheggio di ingresso al paese in frazione Chez les Chuc da dove i partecipanti saranno accompagnati ai siti di visita. Le visite si terranno ogni mezz’ora a partire dalle 14.30 fino alle 16.30.

A Ollomont sarà, invece, possibile visitare la Galleria di Saint-Jean e il Laboratorio di Archeometallurgia nei seguenti orari: 14.30, 15.30, 16.30. La galleria Saint-Jean si raggiunge percorrendo un sentiero di circa 100 metri di dislivello (20 minuti circa di percorrenza).

Per facilitare gli spostamenti dei visitatori sarà istituito un servizio di navetta gratuita a ciclo continuo fra le due località.

Alle ore 17.45 presso l’Area Attilio Rolando – Valpelline si un incontro conviviale di chiusura del progetto.

Tutte le attività eccetto il Laboratorio di Archeometallurgia richiedono la prenotazione obbligatoria. Per prenotazioni e ulteriori informazioni, è possibile contattare info@avipresse.com specificando l'attività di interesse.

Si consiglia un abbigliamento idoneo e calzature comode e si ricorda che, in caso di maltempo, alcune attività potrebbero essere parzialmente soppresse.