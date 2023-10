GIORNATA NAZIONALE DEL TUMORE AL SENO METASTATICO – EVENTO APERTO AL PUBBLICO

In occasione della Giornata nazionale del tumore al seno metastatico (13 ottobre), la Struttura Complessa di Oncologia dell’Ospedale “Parini” di Aosta, diretta dalla dott.ssa Marina Schena, e le Associazioni Tumore al seno metastatico Noi ci siamo e Barbara & Co organizzano una serata di teatro, musica e riflessioni su questo delicato tema.

L’evento, aperto al pubblico, è intitolato “L’Uomo dal fiore in bocca” e si svolgerà mercoledì 11 ottobre 2023 alle ore 20:30 presso la sala BCCV in fraz. Taxel a Gressan..

In programma c’è la rappresentazione curata dal gruppo teatrale “Gli specchi”, l’intermezzo musicale curato da Giorgio Pilon e la testimonianza dei genitori della giornalista Nadia Toffa.

La serara, patrocinata dall’Azienda USL, dalla Regione Valle d’Aosta e dal Comune di Gressan, vedrà il coinvolgimento di altre associazioni sul territorio e sarà aperta dai saluti istituzionali dell’Assessore alla Sanità Carlo Marzi e del sindaco Michel Martinet.

“Ogni anno in Valle d'Aosta vengono diagnosticati circa 120 nuovi casi di tumore al seno e nel 2022 questo numero è stato più alto del previsto (140 casi) probabilmente a causa di ritardi diagnostici avvenuti negli anni di pandemia, dove l'attività degli screening e di prevenzione si è inevitabilmente ridotta” spiega la dott.ssa Schena. “Nel 2022 abbiamo diagnosticato 16 casi di malattia metastatica all'esordio (rispetto ai 4 casi/anno che registravamo negli anni precedenti). A questi si aggiungono circa 8-10 casi/anno di malattia che diventa metastatica dopo i trattamenti primari”.

Nel complesso il DH Oncologia ha oggi in trattamento circa 60 pazienti con tumore al seno metastatico. “La giornata dedicata del 13 ottobre – conclude la dott.ssa Schena - nasce proprio per focalizzare l'attenzione su questo stadio di malattia e sui bisogni delle pazienti sottolineando l'importanza dell'adesione agli screening e della diagnosi precoce come strumento per ridurre l'incidenza di malattia metastatica”.