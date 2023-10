Marché au Fort: soddisfazione per l’edizione 2023 17.000 presenze e 72 aziende presenti

Caldo e temperature da record hanno accompagnato gli espositori e i visitatori del Marché au Fort, che si conferma come la più importante vetrina del settore agroalimentare regionale. L’afflusso di pubblico è stato stimato intorno alle 17.000 presenze per le due giornate. Le aziende presenti sono state 72, appartenenti alle varie filiere: dai salumi ai formaggi, dal miele ai prodotti da forno, dalle carni ai vini e alle produzioni ortofrutticole, prodotti DOP, DOC, IG, prodotti agroalimentari tradizionali (PAT), prodotti trasformati e biologici.

Ad affiancarle, in questa edizione, il “Presidio Slow Food” Peperone di Capriglio (AT), nonché uno stand dedicato all’Associazione Valdostana Olivicoltori e uno stand del comune di Cortemilia (CN), che ha proposto nocciole e prodotti a base di nocciola.

“Siamo pienamente soddisfatti, commenta la Presidente del Forte di Bard, Ornella Badery. La manifestazione è riuscita molto bene e ha riconfermato la forza del binomio cultura ed enogastronomia. Un tandem che funziona e che ha avuto positivi riflessi su tutto il territorio della Bassa Valle. Molto positivi anche i dati relativi agli ingressi al Forte di Bard: nelle due giornate sono stati 3.523 i visitatori che hanno avuto libero accesso al monumento approfittando dell’apertura gratuita promossa in occasione del Marché au Fort, cui si aggiungono 1.781 ingressi a pagamento a mostre e musei, per un totale di 5.304 accessi. Bene anche le visite guidate alla scoperta del territorio tra Bard e Donnas che hanno registrato il tutto esaurito”.

“Sono state due giornate eccezionali dal punto di vista meteorologico, ma anche per numero di visitatori e quantità di eventi collaterali a completamento della già ricchissima offerta di Marché au Fort, sottolinea l’Assessore Marco Carrel. I turisti hanno partecipato numerosi ed entusiasti a questo appuntamento iconico, che segna davvero la fine dell’estate e l’arrivo dell’autunno. In generale, è chiaro che l’interesse e l’attenzione dimostrati per il settore enogastronomico siano in crescita costante e che i nostri prodotti tipici, che stupiscono per ricchezza e vivacità di produzione, incuriosiscano, appassionino e attirino clienti sempre più orientati alla ricerca di qualità e autenticità. Indubbiamente, il valore aggiunto di questa manifestazione è anche dato dal dialogo che si viene a creare fra acquirenti e produttori, i quali raccontano e spiegano con passione i loro prodotti attraverso storie personali e familiari fatte di tradizioni, di impegno e di legame con il territorio. Nel corso di questa edizione abbiamo inoltre avuto il piacere di ricambiare l’ospitalità ricevuta ad agosto dal comune di Cortemilia, comune in provincia di Cuneo e vera e propria capitale della nocciola, accompagnando i nostri ospiti alla scoperta non solo di Marché au Fort ma anche delle altre realtà presenti sul territorio regionale. Il fine settimana è stato, infatti, ricco di eventi, fra i quali anche MeleVallée, organizzato dal Comune di Antey con il sostegno del nostro Assessorato. Anche questo appuntamento, ormai conosciuto e atteso dai nostri turisti più affezionati, ha riscosso un grande successo di visitatori. Nelle prossime settimane ci aspettano altri importanti appuntamenti a promozione dei nostri prodotti: lo Pan Ner Festa del pane nero a Châtillon, la Sagra del miele e dei suoi derivati e il 29esimo concorso mieli della Valle d’Aosta a Châtillon, la Fiera internazionale del Tartufo bianco di Alba, il Concorso Modon d’or dedicato alla migliore Fontina DOP prodotta in alpeggio, la Feuhta de la Micóoula a Hône e l’evento Traditén, un percorso tra enogastronomia, tradizione e folklore nel comune di Charvensod.”

A sottolineare il successo sia di Marché au Fort sia della nuova collaborazione, le parole del primo cittadino di Cortemilia, Roberto Bodrito “Promuovere i prodotti d'eccellenza di Cortemilia ed il territorio dell'Alta Langa in una Regione come la Valle d'Aosta, credo sia stata un'occasione davvero importante – dichiara - Sono molti i punti di forza in comune che il nostro territorio ha con questa Regione ed essere stati ospitati all'interno delle manifestazioni "Marché au Fort" a Bard e "Mele Vallée" ad Antey-Saint-André ne hanno dato conferma. È sempre più importante intraprendere collaborazioni come questa, perché fare rete significa anche creare collaborazioni autentiche, che sicuramente porteranno un valore aggiunto al nostro fantastico territorio.”

Per il consigliere comunale con Delega a Turismo e Manifestazioni del Comune di Cortemilia, Marco Zunino “Sono stati due giorni intensi ai piedi del Forte di Bard in Valle d'Aosta, che ci hanno dato la possibilità di promuovere la nostra nocciola con la Fiera Nazionale ed il nostro territorio. Desidero ringraziare l'Assessore Marco Carrel e tutti i suoi collaboratori, per averci dato la possibilità di essere presenti a questa importante manifestazione e per la collaborazione che abbiamo intrapreso. Sono certo che questo sia l'inizio di un percorso di promozione e valorizzazione, per entrambi, dei prodotti e del territorio”.

Bilancio positivo anche da parte della Chambre valdôtaine che, nell’ambito dell’iniziativa “Sapori Valdostani offerti dalla Chambre”, ha distribuito 1.100 buoni prodotto del valore di 10 euro assegnati a seguito di una spesa di almeno 70 euro presso gli espositori della manifestazione.

“Si tratta di un risultato positivo – spiega il Presidente della Chambre Roberto Sapia – che è confermato anche da un primo giro informale di opinioni raccolte tra gli espositori. L’iniziativa promossa dalla Chambre ha generato per le imprese un indotto di circa 90 mila euro e gli stessi espositori hanno commentato in maniera positiva i contatti e le vendite concluse nel corso delle due giornate. Nei prossimi giorni elaboreremo i dati riguardanti i buoni consegnati per capire provenienza e caratteristiche degli acquirenti e certamente ci sarà occasione di confrontarsi tra tutti coloro che hanno partecipato alla buona riuscita dell’evento per ragionare sul futuro e su tutti i possibili miglioramenti da mettere in campo nelle prossime edizioni”.