"Riverberi", presentata l'edizione 2023 della rassegna

Dal 13 al 15 ottobre 2023 si svolgerà ad Aosta la seconda edizione di “Riverberi – Storie di comunità”, la rassegna culturale, organizzata dal Comune di Aosta, che lo scorso anno ha raccolto un vasto consenso da parte del pubblico, proponendo suggestioni utili a sviluppare un’idea di città come incubatrice di futuro, capace di garantire agli individui la piena realizzazione del loro diritto di cittadinanza.

Obiettivo del progetto è, infatti, far sì che ogni cittadino si senta parte di una comunità lontana dall’omologazione di massa, in cui poter rafforzare le diverse forme di collaborazione tra istituzioni, organizzazioni della società civile e imprese e, soprattutto, facilitare riflessioni aperte sulle nuove idee di Comunità che stanno maturando nell’età contemporanea.

Per proporre questa idea di Comunità, l’Amministrazione comunale ritiene opportuno avviare un dialogo tra la cittadinanza e le grandi personalità delle istituzioni e della società civile, sviluppando così un confronto tra intelletti e modelli su scala locale, nazionale ed europea attraverso il coinvolgimento civico.

Il Festival è nato da questi presupposti e, per tale occasione, saremmo onorati se volesse accettare il nostro invito ad Aosta in una delle tre giornate indicate per presentare il Suo ultimo libro “A pugni chiusi”. Riteniamo infatti che la Sua pubblicazione sia assolutamente in linea con le tematiche affrontate in questa rassegna: la famiglia, il disagio giovanile, il trauma post-pandemico, la guerra e la politica nazionale e internazionale, un’attenta analisi antropologica dell’ultimo ventennio di vita del nostro paese e dei problemi del mondo contemporaneo.

In allegato tutto il programma della seconda edizione.