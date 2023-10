Il ministro Lollobrigia si scontra con i dati Istat sull'obesità infantile

Il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, aveva affermato in passato che in Italia i poveri mangiano spesso meglio dei ricchi, privilegiando la qualità degli alimenti. Tuttavia, gli ultimi dati presentati ieri alla Camera provenienti dall'Istat sembrano contraddire questa affermazione. Questi dati, relativi al biennio 2021-2022, hanno esaminato lo stile di vita degli italiani e rivelato un quadro diverso da quanto dichiarato dal ministro.

I dati Istat dimostrano che in Italia i poveri non mangiano necessariamente meglio dei ricchi, bensì che l'obesità è strettamente correlata al reddito familiare. In aree con risorse economiche limitate o insufficienti, la percentuale di sovrappeso raggiunge il 30,4%, mentre nelle zone con un tenore di vita elevato o adeguato, questa percentuale scende al 25,7%. Ciò suggerisce che un'alimentazione corretta può spesso essere prerogativa delle famiglie più abbienti.

Questi dati mettono in luce una netta divisione tra le regioni dell'Italia, con le regioni meridionali dominanti nella classifica dell'obesità infantile. La Campania si posiziona al primo posto con il 37,3% di bambini in sovrappeso o obesi, seguita da Basilicata (37,1%) e Calabria (36,9%). Al contrario, le regioni del Nord, come Bolzano (15,4%), Trentino-Alto Adige (15,7%) e Trento (16%), sono tra le più virtuose nella lotta contro il sovrappeso. Anche il genere e il grado di istruzione dei genitori influiscono sulla tendenza all'obesità, con i maschi più colpiti (29,5%) rispetto alle femmine (24,8%) e un aumento del tasso di sovrappeso quando i genitori hanno titoli di studio bassi (32,8%) rispetto a quando almeno uno dei genitori è laureato (21,9%).

In sintesi, i dati Istat mettono in discussione l'affermazione del ministro Lollobrigida, dimostrando che in Italia l'obesità è strettamente legata al reddito familiare e al livello di istruzione dei genitori. La situazione appare particolarmente critica nelle regioni meridionali, dove la percentuale di bambini in sovrappeso o obesi è significativamente più alta rispetto al resto del paese.