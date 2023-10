VIDEO. Intervista a Matteo Renzi che ha lanciato la sua candidatura alle Europee nel collegio Nord-Ovest: «Il sovranismo distrugge le imprese»

Matteo Renzi dal palco del teatro Parenti di Milano, ha lanciato ieri sera, 9 ottobre, la sua candidatura alle elezioni Europee del prossimo 9 giugno nel collegio Nord-Ovest che include Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Il leader di Italia Viva ha promesso otto mesi di campagna elettorale, tanti ne mancano al 9 giugno, «battendo questo territorio Comune per Comune, impresa per impresa, associazione per associazione».

A margine dell'incontro con militanti, simpatizzanti e sostenitori del suo partito, abbiamo incontrato il leader di Italia Viva.

Ecco il video dell'intervista a Matteo Renzi:

Senatore Renzi perché la scelta di candidarsi in un collegio elettorale che non include la "sua" Toscana e che rappresenta un territorio abitato da tanti grandi aziende e multinazionali, ma soprattutto da tante Pmi che a volte vedono l'Europa non solo distante ma addirittura come un ostacolo?

Perché il Nord-Ovest è il luogo dov'è nato il sogno europeo che però rischi di appannarsi se non mandiamo in Europa persone che gettino il cuore oltre l'ostacolo e capaci di risolvere i grandi problemi che vediamo purtroppo ogni giorno. C'è bisogno di una Ue pragmatica e non ideologica, il sovranismo distrugge le imprese. Meno male per le nostre aziende che c'è l'Europa che acquista i prodotti del Made in Italy che vengono poi venduti in tutto il mondo.

Il 15 ottobre Italia Viva andrà a congresso a livello nazionale e territoriale: lei qualche giorno fa ha lanciato il progetto politico del Centro. Chi ne dovrebbe fare parte? C'è spazio anche per Azione di Carlo Calenda?

Con noi ci sono tanti cittadini, sindaci e amministratori locali. Noi puntiamo a prendere un po' di voti da chi ci ha già votato alle ultimi elezioni, un po' di quelli di Forza Italia perché chi credeva in Berlusconi non può credere in Tajani e i voti dei riformisti del Pd visto che Schlein si è sposata con la Cgil.

La guerra in Ucraina che sembra non avere una fine e il terribile attacco di Hamas a Israele mettono al centro l'urgenza di una politica estera incisiva: che ruolo sta svolgendo o dovrebbe svolgere l'Unione Europea?

Purtroppo l'Unione Europea è assente, non tocca palla, occorre dare una sveglia diplomatica alla Ue che deve essere capace di portare la pace nel mondo.