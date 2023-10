Tari 2023, entro il 30 novembre le domande per accedere alle agevolazioni sulla tassa

L’Amministrazione comunale ricorda che, per gli aventi diritto, c’è tempo fino al 30 novembre 2023 per beneficiare delle agevolazioni approvate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 185 del 28/12/2022.

In particolare, per quanto riguarda le utenze domestiche, l’esenzione della tassa viene concessa alla famiglia anagrafica, rappresentata dall’intestatario dell’utenza, residente nel Comune di Aosta al momento della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica Inps con un Isee non superiore a 7.500 euro.

L’agevolazione è applicata all’abitazione di residenza anagrafica della famiglia (catastalmente individuata con un unico identificativo catastale) e alle relative pertinenze. Per accedere alle agevolazioni è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando lo specifico modello.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito Internet dell’amicoinComune www.amicoincomune.it, sezioni Cittadini/Imprese, servizio n. 29 “tassa sui rifiuti (TARI)” o contattare telefonicamente l’Ufficio Tributi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, al numero 0165-300.438.