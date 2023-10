Il latte fermentato YoAlp(R) disponibile sul mercato! Si richiede pubblicazione

La commercializzazione del latte fermentato, realizzato esclusivamente con latte e fermenti autoctoni, selezionati in alpeggi della Valle d’Aosta, è ora diventata una realtà concreta nel panorama produttivo della filiera lattiero casearia valdostana.

A puntare sull’originale prodotto, messo a punto dai ricercatori dell’Institut Agricole Régional di Aosta, è stata la Società Agricola Peretto, un’azienda dal grande spirito innovativo ed imprenditoriale guidata dai giovani Luigi Peretto e Claudia Vuillermoz.

Un prodotto rivoluzionario frutto delle attività di ricerca e sperimentazione, reso possibile grazie a due progetti co-finanziati Heart VdA e Typicalp.

YoAlp® è il risultato di anni di ricerca e sviluppo che ha saputo unire tradizione, tecnologia e sostenibilità per offrire un prodotto non solo nutrizionalmente arricchito ma anche e soprattutto dall'autentico sapore valdostano.

Il latte fermentato YoAlp® infatti rappresenta un'innovazione nel settore della nutrizione, arricchendo il mercato con l'obiettivo di offrire ai consumatori un prodotto in grado di soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di palati, promuovendo nel contempo uno stile di vita sano a km0.

L'azienda valdostana ha creduto fortemente nel potenziale di YoAlp® e ha investito risorse significative per renderlo disponibile al grande pubblico.

L'introduzione di YoAlp® sul mercato segna un momento significativo per la Società Agricola Peretto, dimostrando la volontà di puntare su prodotti all'avanguardia e di offrire soluzioni innovative ai propri clienti invitandoli ad immergersi in una nuova esperienza gastronomica, scoprendo i numerosi benefici per la salute e il piacere di un prodotto che racchiude il meglio della tradizione e dell'innovazione.

Il team dell’Institut Agricole Régional è entusiasta di condividere questa grande conquista segno dell’importante collaborazione sinergica tra le Unità di Ricerca dello I.A.R e le imprese del territorio.

È possibile acquistare YoAlp® presso la Società Agricola Peretto situata in Piazza Cascine, 2 11026 Pont-Saint-Martin oppure ad Aosta, a partire da novembre presso il Mercato Coperto.

