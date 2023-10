GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

È stata presa in esame, per essere sottoposta al parere della Commissione consiliare competente, la deliberazione relativa all’individuazione dell’ambito territoriale ottimale della convenzione per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali per i comuni di Emarèse, Valsavarenche e Villeneuve che non hanno raggiunto un reciproco accordo con altri comuni.

Sono state approvate le linee guida, elaborate dalla SdA Bocconi School of management, per un nuovo modello organizzativo dell’Amministrazione regionale e avvio del percorso di cambiamento.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

Le Gouvernement a approuvé l’octroi d’une subvention annuelle à l’Institut historique de la résistance et de la société contemporaine en Vallée d’Aoste pour développer les initiatives prévues dans le programme 2023 pour une dépense totale de 76.000 euros.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

Sono stati approvati, in linea tecnica, i progetti definitivo ed esecutivo dei lavori di mitigazione del rischio di crolli lapidei dal versante occidentale del Pic de Molère, nel Comune di Lilianes.

Sono stati approvati il piano degli interventi nel settore acquedottistico per far fronte alle criticità di rifornimento idropotabile e lo schema di convenzione tra la Regione e il Consorzio dei comuni della Valle d’Aosta ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). La somma complessiva per la realizzazione degli interventi è di 5 milioni e 500 mila euro.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stata presa in esame la deliberazione relativa all’Approvazione del piano annuale 2023 di riparto dei contributi agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche destinate all’assistenza delle persone anziane e inabili. L’atto sarà sottoposto al previsto parere del Consiglio Permanente degli Enti Locali della Valle d’Aosta.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato approvato l’avviso pubblico concernente gli Incentivi per l’assunzione dei lavoratori inseriti nel programma garanzia occupabili lavoratori (GOL), per un importo complessivo di 1 milione e 809 mila euro.

È stata approvata la sovvenzione annuale, per il 2023, a favore dell’Associazione generale cooperative italiane – Federazione regionale VdA, della Fédération des coopératives valdotaines, della Federazione nazionale Unci della Valle d’Aosta e della Lega nazionale delle cooperative e mutue – Comitato regionale VdA. L’importo complessivo per il pagamento della sovvenzione annuale agli enti ausiliari è di 200 mila euro per il 2023 e di 50 mila euro per il 2024.

È stato rinnovato l’accordo quadro con il Consorzio per la promozione della cultura plastica – Proplast, quale soggetto gestore capofila del polo di innovazione cgreen “Green chemistry and advanced materials” della Regione Piemonte, finalizzato alla collaborazione nell’ambito della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.

Sono stati approvati i criteri e le modalità, a valere sull’anno accademico 2023/2024, per l’applicazione delle agevolazioni tariffarie sui mezzi di trasporto pubblico a favore degli studenti universitari residenti in Valle d’Aosta.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Sono state approvate le disposizioni applicative dell’imposta di soggiorno per i comuni della Valle d’Aosta. La proposta ha ottenuto il parere favorevole del CPEL e delle Commissioni consiliari permanenti Affari generali e Sviluppo economico.