À Saint Martin de Corleans, la célébration de la Sainte Messe en français a repris

Dimanche 8 octobre, dans l'église de Saint Martin de Corleans, a repris la célébration de la Sainte Messe en langue française. Assister à la Sainte Messe en langue française, c'est comme se retrouver au sein d'une grande famille élargie qui unit la tradition linguistique valdôtaine à la foi.

La Messe en langue française se tiendra à 9h30. Après la suspension estivale, la célébration de la Sainte Eucharistie en langue française reprendra tous les dimanches et les jours de précepte à Aoste, dans l'église de Saint Martin de Corleans.Le nombre important de paroissiens qui assistent à la Sainte Messe célébrée en langue française confirme que le clergé a toujours joué un rôle fondamental dans la défense et la diffusion de la langue française en Vallée d'Aoste. Les adhésions sont ouvertes pour renforcer la chorale, qui est un élément essentiel et important des célébrations traditionnelles.

De célèbres prêtres-poètes et écrivains ont écrit en patois et en français, tels que l'abbé Jean-Baptiste Cerlogne, Jean-Joconde Stévenin (considéré comme le don Sturzo valdôtain), et bien d'autres qui ont résisté avec détermination à l'italianisation fasciste et ont lutté pour le particularisme valdôtain.Les campagnes des prêtres pour le maintien des écoles de montagne où l'enseignement se faisait en français sont également mémorables.

On peut dire que la foi et la liturgie en langue française ont toujours été étroitement liées, mais aujourd'hui, seule Saint Martin de Corleans perpétue une tradition qui fait partie de l'histoire de notre Petite Patrie. À une époque où même dans les plus hautes institutions valdôtaines, la langue française a été mise de côté et négligée, reléguée en général à un outil utile pour percevoir l'indemnité bilingue, il y a dans la communauté catholique valdôtaine l'étoile polaire de la préservation et, si possible, de la promotion de la langue.La paroisse de Saint Martin de Corleans, mentionnée pour la première fois dans une bulle du pape Alexandre III en date du 20 avril 1176, est répertoriée parmi les paroisses dépendantes de l'évêque d'Aoste, Aimone di Quart. La paroisse de Saint Martin de Corleans peut être considérée comme une enclave patoisante dans la ville d'Aoste.

Dans la paroisse de Saint Martin de Corleans, dirigée par Don Nicola Corigliano, tous les dimanches et les jours de précepte à 9h30, le père Ferdinand Nindorera, originaire de Gitega (Burundi), célèbre la Sainte Messe en langue française.La cérémonie est animée par des chants en langue française et en latin par la chorale dirigée par Iris Boniface Stevenin, avec l'accompagnement musical de l'orgue joué par le professeur Paolo Torrente, enseignant à l'Institut musical.

Assister à la Sainte Messe en langue française, en plus de remplir le précepte festif, permet de rafraîchir le français étudié à l'école dans sa jeunesse. Comme autrefois on "apprenait" le latin en allant à la messe, à Saint Martin de Corleans, on peut apprendre la langue française en se préparant à la voie vers l'éternité.

On les rappelle tous pour leur engagement et leur sensibilité. Depuis 2019, c'est l'abbé Ferdinand Nindorera qui assure l'office réligieux avec grand dévouement et le soutien de Don Nicola Corigliano, curé de la paroisse.