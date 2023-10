PER LA CARDIOLOGIA VALDOSTANA OTTIMI TEMPI DI ATTESA PER GLI INTERVENTI IN CLASSE A

In particolare, i dati indicano il rispetto del tempo di attesa per gli interventi posti in classe di priorità A (trenta giorni dalla data di prenotazione) nonché le percentuali di utilizzo della stessa classe come previsto dal Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa (PNGLA).

Tra gli indicatori disponibili c’è quello per l’Angioplastica coronarica (procedure ad alta complessità): la Valle d’Aosta è tra le prime 3 regioni in Italia per rispetto dei tempi di attesa. La Struttura complessa di Cardiologia, diretta dal dott. Paolo Scacciatella, garantisce questa tipologia di interventi (i più urgenti) in una percentuale significativamente superiore alla media nazionale ed in miglioramento nel 2022 rispetto al 2021 (+ 5,06%). Anche per quanto riguarda le Coronarografie la Valle d’Aosta garantisce gli interventi di classe A in una percentuale superiore alla media nazionale anche se in lievissimo peggioramento nella variazione 2021-2022 ( - 0.9 %).

Il dato relativo al rispetto per le classe A degli standard per l’ intera area cardio- vascolare complessivamente considerata vede un posizionamento migliore di quello medio Italiano ed un miglioramento, seppur lieve, nel 2022 rispetto all’anno precedente.

“Il dato Agenas dà ragione del grande impegno portato avanti da tutta l'équipe cardiologica in questi anni – commenta il dottor Scacciatella -. Abbiamo sempre incrementato l'investimento professionale per migliorare le prestazioni e rispondere ai bisogni dei pazienti”.