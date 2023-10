Al MAV un evento dedicato all'antica arte del merletto

Sabato 14 ottobre il MAV – Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione dedica una giornata all’antica arte del merletto, patrimonio artigianale diffuso sul territorio italiano, a conclusione dell’esposizione “Merletti, fili che uniscono”.

Il merletto è una “piccola arte” che ha attraversato i secoli con la sua storia e che oggi è riconosciuta in quanto sapere antico capace di dare vita a preziose creazioni senza tempo. L’arte del merletto nasce ufficialmente in Europa nel ‘500 per poi diffondersi in tutti i Paesi, differenziandosi nelle tecniche e nei soggetti, nel suo utilizzo e nei colori, nei materiali e nella qualità dei manufatti.

Nella mostra sono state messe a valore due lavorazioni al tombolo: la Dentelles de Cogne, minuziosa lavorazione che si tramanda a memoria da tempo e che fa della tradizione una missione culturale e identitaria, e i Merletti goriziani, preziose lavorazioni contemporanee che nascono dallo studio e dall’evoluzione di una tradizione antica. “Merletti in festa” sarà invece un evento dedicato al confronto e allo scambio di saperi artigianali aperto a tutte le tradizioni di merletti d’Italia e d’oltralpe.

Nella giornata di sabato 14 ottobre a partire dalle ore 15.00 lo spazio espositivo del MAV sarà un unico grande laboratorio di merletti con dimostrazioni di lavorazione artigianali provenienti da associazioni italiane e d’oltralpe.

“L’incontro del merletto di Cogne e di Gorizia messo in mostra” – raccontano i responsabili del MAV – Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione – “è stata una bellissima occasione di conoscenza e di scambio culturale. Ma con questo evento vorremmo allargare gli orizzonti e rendere protagoniste le persone e il fare artigianale perché la lavorazione del merletto è un patrimonio vivente con una varietà culturale enorme. La diversità, l’incontro e lo scambio di saperi sono occasioni di arricchimento reciproco ed è questo il nostro obiettivo. In quanto luogo di cultura è nostro compito contribuire alla diffusione della conoccenza delle culture artigianali.”

Alle ore 15.00 e alle ore 16.00 sono in programma anche due ateliers didattici per bambini a cura delle piccole dentellières de Cogne e dei servizi educativi del MAV. I laboratori “Intrecci” mirano ad avvicinare i più piccoli all’arte del merletto facendo loro sperimentare la manualità fine.

Le attività didattiche sono rivolte ai bambini dai 3 ai 12 anni e sono gratuite. È obbligatoria la prenotazione all’indirizzo www.lartisana.vda.it/biglietti.

In occasione dell’evento il museo e l’esposizione “Merletti, fili che uniscono” sono ad ingresso gratuito.