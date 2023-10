L’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile informa la Giunta regionale, nella sua riunione di oggi, lunedì 9 ottobre 2023, ha approvato l’avviso pubblico “Incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nel programma GOL”.

La misura prevede l’erogazione di un contributo alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa in Valle d'Aosta, che abbiano stipulato o intendano stipulare e/o trasformare nuovi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con i lavoratori inseriti nel Programma “GOL”, previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il contributo concesso è pari a 16 mila euro per ogni nuova assunzione o trasformazione a tempo pieno e indeterminato e a 6 mila euro in caso di assunzione a tempo pieno e determinato della durata complessiva di almeno 6 mesi.

È concesso un contributo proporzionato per i contratti a tempo parziale almeno al 50% e il contributo massimo concesso a ogni singola azienda è di 48 mila euro.

Le assunzioni devono essere effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 novembre 2024.

“Le azioni che abbiamo portato avanti con il Piano politiche del lavoro 2021/23, integrate in quest’ultimo anno con il programma nazionale GOL,- ha sottolineato l’Assessore Luigi Bertschy, stanno dando i loro primi importanti risultati. Gli operatori dei Centri per l’impiego, gli enti di formazione e le agenzie per il lavoro hanno proposto e proporranno agli iscritti al programma offerte di lavoro e formazione per aggiornare le competenze o per riqualificarsi. Ora si tratta di dare a questi aspiranti lavoratori la possibilità di reinserirsi nel mercato del lavoro e noi, con gli incentivi deliberati questa mattina, intendiamo favorire questo passaggio dando così avvio ad un percorso di politiche attive concreto e virtuoso”.

Le domande devono essere presentare sulla piattaforma https://cigderoga.regione.vda.it/cigderoga/Login.jsp dal 24 ottobre 2023 al 3 dicembre 2023.

Tutte le informazioni sono reperibili sul portale Lavoro del sito istituzionale della Regione al seguente link:

https://lavoro.regione.vda.it/iniziative-in-atto/incentivi-alle-assunzioni-per-le-persone-iscritte-nel-programma-go