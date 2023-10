CVA-Regione: quale rapporto?

«La Regione, anche a mezzo della propria società in house Finaosta, è vincolata al controllo societario su CVA Spa e nell’esercizio della propria attività direttiva e di coordinamento, per quanto non possa imporre specifiche condotte, può legittimamente interloquire con la Società per garantire la salvaguardia degli interessi regionali.» È quanto emerge sostanzialmente dal parere pro-veritate sulla natura dei rapporti intercorrenti fra CVA Spa, Finaosta Spa e la Regione autonoma Valle d'Aosta richiesto dal gruppo consiliare Progetto Civico Progressista al professor Giovanni Maria Caruso e presentato oggi, lunedì 9 ottobre 2023.

«Ripetutamente - specificano le Consigliere di PCP, Erika Guichardaz e Chiara Minelli -, il nostro gruppo si è trovato di fronte ad un atteggiamento di rifiuto da parte della Giunta regionale alla richiesta di interloquire con CVA. Lo abbiamo visto, e citiamo solo alcuni casi significativi, alla fine del 2022 nella vicenda sulle tariffe da applicare agli utenti Deval, lo abbiamo visto nell'assenza di confronto fra Regione e CVA nella definizione delle linee del Piano strategico-industriale di CVA per il periodo 2023-2027, lo abbiamo rivisto anche nelle settimane scorse con le decisioni della nuova politica tariffaria di CVA, assunte senza nessuna interlocuzione con gli organi del Consiglio regionale. La tesi di CVA, avvallata dalla Giunta regionale, è che la società, nonostante sia al 100% di proprietà della Regione, sia sottratta alle azioni di controllo, coordinamento ed indirizzo della Regione. Un'affermazione che pare priva di logica, ma che pure è costantemente ribadita.»

E aggiungono: «A fronte di questo atteggiamento, abbiamo voluto approfondire la questione anche sotto l'aspetto giuridico affidando una consulenza al prof. Caruso, avvocato cassazionista e docente universitario di diritto amministrativo, autore del volume “Il socio pubblico”.»

«Il nostro gruppo - concludono - ha inoltre trasmesso il parere a tutti i Consiglieri regionali e anche alla Società CVA, sperando che lo stesso possa essere oggetto di confronto nella discussione della mozione per avviare un esame e una valutazione in Commissione consiliare del Piano strategico industriale di CVA, all'ordine del giorno del prossimo Consiglio.»