"Giocattolo sospeso", al via la raccolta fondi dell'Associazione Quartiere Cogne

Dal 2 ottobre l'Associazione Quartiere Cogne in collaborazione con la cartolibreria BrivioDue organizza la raccolta fondi “GIOCATTOLO SOSPESO”

Questa iniziativa è una prosecuzione del precedente evento Cancelleria Sospesa che ha ottenuto un buon successo raddoppiando l’anno precedente, con la distribuzione di buoni per un totale di Euro 1.140.

Giocattolo Sospeso ha lo scopo di poter regalare un sorriso ed un momento di spensieratezza ai bambini del Quartiere e alle loro famiglie per il prossimo Santo Natale. Il dono previsto per questa iniziativa sarà una fornitura utile per la scuola.

Chiunque può contribuire a questa iniziativa (a seconda delle proprie possibilità) recandosi presso la Cartolibreria BrivioDue di Corso Lancieri e/o di P.zza E. Chanoux o presso l’ufficio dell’Associazione Quartiere Cogne sito in Place Soldats de la Neige 1.

"Certi che questa iniziativa, come gli anni precedenti, abbia un buon successo ringraziamo anticipatamente tutti coloro che aderiranno", dichiarano dall'associazione.