Aosta Pride week 2023 chiude col tutto esaurito

L'Aosta Pride Week 2023 è stato un capitolo lungo e coinvolgente, un racconto approfondito che aveva come principale obiettivo la condivisione di testimonianze, storie di vita e esperienze provenienti da ogni angolo possibile. Questo sforzo mirava a rendere tangibile e visibile la diversificata comunità queer nelle sue molteplici sfaccettature. Troppo spesso, le voci delle persone queer vengono soffocate, il loro diritto di esprimersi viene negato, e finiscono per essere cancellate dalla scena sociale. Questo raggiunge talvolta un punto in cui diventa impossibile affermare la propria esistenza, identità, legami familiari, aspirazioni, talenti e necessità.

Nonostante l'assenza della tradizionale parata, che rappresenta un momento importante di memoria e di rivendicazione per la comunità queer, il percorso attraverso la storia dell'Aosta Pride è stato ugualmente intenso e potente. Ha senz'altro contribuito a suscitare una maggiore consapevolezza all'interno della società valdostana riguardo alla reale condizione della comunità queer, mettendo in luce le sue connessioni con altri gruppi sociali spesso etichettati come "minoritari". Questo termine, però, spesso minimizza le sfide che questi gruppi affrontano. L'approccio intersezionale si rivela come l'azione più significativa ed efficace per promuovere un cambiamento sociale, sia in termini di diritti civili che sociali, un cambiamento che è sempre più necessario e urgente.

Va sottolineato che in questa narrazione non c'è spazio per la propaganda, perché si tratta di storie autentiche, di individui con vite reali, di famiglie che non godono del riconoscimento che meritano, e di persone a cui viene impedito di autodeterminarsi. Perché nessuno è "normale" e nessuno è "anormale" in quanto la normalità stessa è una costruzione inesistente, e nessuno ha il diritto di imporla agli altri. L'Aosta Pride Week si propone anche e soprattutto di sfidare il concetto di "normalità" preconcetto e di farci comprendere che, alla fine, siamo tutti singolarità diverse che aspirano a benessere, felicità e diritti per poter rivendicare la propria esistenza e i propri diritti.