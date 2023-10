Celebrazione dell’Erasmus day ad Aosta: una giornata ricca di testimonianze

Gli Assessori agli Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la montagna, Luciano Caveri e ai Beni e alle attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali, Jean-Pierre Guichardaz informano che lunedì 9 ottobre prossimo si svolgerà una giornata informativa sul Programma Europeo Erasmus+ nella sede della Cittadella dei giovani di Aosta. L’iniziativa ha l’obiettivo di illustrare le opportunità di mobilità internazionale offerte dal Programma ed è destinata agli studenti delle scuole secondarie.

L'evento, promosso dalla Sovraintendenza agli studi, dall’Università della Valle d’Aosta-Université de la Vallée d’Aoste, da Europe Direct Vallée d’Aoste e dall’Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles del Dipartimento politiche strutturali e affari europei, prevede una sessione mattutina di interventi di referenti del mondo della scuola e dell’università e laboratori proposti dagli studenti della scuola secondaria di 2° grado dedicati a diversi Paesi europei. Nel pomeriggio, seguirà un focus specifico sulle opportunità per gli studenti universitari curato dai relativi docenti.

A partire dalle ore 14, inoltre, si terrà l’incontro “Il Programma Erasmus+ in Univda” e, parallelamente, sarà a disposizione uno sportello informativo aperto a genitori e insegnanti interessati al Programma.

“Questo importante appuntamento - afferma l’Assessore Caveri - è l’occasione per presentare uno dei Programmi europei di maggior rilievo, l’Erasmus+ che, oltre alla sua mission di offrire ai ragazzi un’educazione scolastica più aperta e internazionale, offre loro anche l’opportunità di una più approfondita conoscenza dell’Europa, della sua storia e delle prospettive relative al suo futuro attraverso esperienze di studio e di formazione all’estero che permettono di rafforzare nei giovani la consapevolezza della dimensione globale dei problemi e delle sfide”.

“Gli Erasmus Days sono l'occasione per celebrare il programma Erasmus+ che anche in Valle d'Aosta registra ormai da alcuni anni un notevole successo”, sottolinea l’Assessore Guichardaz. “Le scuole valdostane partecipano, infatti, in numero sempre crescente al consorzio di scuole accreditate che possono accedere ai finanziamenti per la mobilità. Il programma ha lo scopo di creare uno spazio europeo dell'educazione di qualità e inclusivo, promuovendo presso le nuove generazioni lo sviluppo di competenze trasversali e non formali per favorire una partecipazione attiva ad una società democratica, plurilingue e pluriculturale”.

Alle iniziative del mattino si accede previa registrazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0165 275837.