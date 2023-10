Sinodo 2023, il punto. Tra ascolto e timore di una agenda dettata dai media

Non c’è, nel regolamento del Sinodo sulla sinodalità, il tanto temuto “segreto pontificio”. Eppure, la richiesta di riservatezza e alla confidenzialità che si trova nel regolamento è ancora più stringente di qualunque segreto pontificio. Perché nei precedenti Ordo Synodi si chiedeva il segreto pontificio riguardo il dibattito e le argomentazioni di altri, ma non delle proprie. Ora, invece, il regolamento sottolinea che “ognuno dei Partecipanti è tenuto alla riservatezza e alla confidenzialità sia per quanto riguarda i propri interventi, sia per quanto riguarda gli interventi degli altri partecipanti”. Inoltre, “tale dovere resta in vigore anche una volta terminata l’Assemblea sinodale”.

Il regolamento è stato diffuso nella serata del 4 ottobre, così come il discorso di apertura di Papa Francesco e quelli del Cardinale Mario Grech, Segretario Generale del Sinodo, del Cardinale Jean-Claude Hollerich, relatore generale del Sinodo, e di Sua Beatitudine Sidrak, capo della Chiesa copto-cattolica. Mentre i materiali del ritiro spirituale di Sacrofano, che ha preparato ai lavori, venivano distribuiti con largo anticipo anche ai giornalisti, i discorsi di apertura sono invece stati distribuiti solo dopo che erano stati pronunciati, e nonostante ci fosse una diretta.

Ma un primo segnale era arrivato già con le parole di Papa Francesco, il quale ha parlato senza un testo preparato e si è appellato direttamente ai giornalisti, sottolineando che per ascoltare lo Spirito Santo ci vuole “un certo digiuno della parola pubblica”, e questo non significa “che i vescovi hanno paura di parlare”. Piuttosto, il Papa ha chiesto ai giornalisti di sapere che “la priorità è l’ascolto”.

Papa Francesco ha anche lamentato che “quando c’è stato il Sinodo sulla famiglia, c’era l’opinione pubblica, fatta dalla nostra mondanità, che fosse per dare la comunione ai divorziati: e così siamo entrati nel Sinodo. Quando c’è stato il Sinodo per l’Amazzonia, c’era l’opinione pubblica, la pressione, che fosse per fare i viri probati: siamo entrati con questa pressione. Adesso ci sono alcune ipotesi su questo Sinodo: ‘cosa faranno?’, ‘forse il sacerdozio alle donne’…, non so, queste cose che dicono fuori. E dicono tante volte che i vescovi hanno paura di comunicare quello che succede”.

Si percepisce, in qualche modo, la paura di avere una agenda dettata dai media, o comunque da fattori esterni. E questo timore spesso nasconde un sintomo di debolezza delle discussioni, anche una insicurezza sulla nuova metodologia del Sinodo.

Non ci sarà un documento finale, e infatti il regolamento non prevede una commissione del documento finale, ma una per la relazione di sintesi, che dovrebbe essere poco più di un riassunto dei temi che sono stati sollevati durante le discussioni. I circoli minori sono chiamati a votare le relazioni a maggioranza assoluta, mentre la relazione di sintesi dovrà avere i due terzi dei consensi. Non è chiarito se si voterà paragrafo per paragrafo, ma è presumibile di no. Non è chiarito cosa succede in caso la relazione finale non raccolga i consensi necessari per la pubblicazione.

È comunque un nuovo modo di concepire il Sinodo, con i tavoli rotondi di 11 persone che dovrebbero favorire lo scambio, secondo l’idea che siamo tutti uguali al cospetto di Dio sebbene poi la gerarchia conti e sia necessaria, e con le schede e i temi definiti e i questionari di aiuto alla discussione, e gli esperti che sono anche facilitatori e servono ad aiutare alla discussione.

È la sinodalità come metodo, prima di tutto. Ma è difficile comprendere dove questo metodo possa portare. La caratteristica di Papa Francesco è quella di non chiudere pregiudizialmente alcuna porta, di avere tutte le possibilità allineate e visibili. Ci sono, però, le controindicazioni. Il metodo potrebbe portare a risultati inaspettati e imprevedibili.

Anche questa imprevedibilità fa parte delle paure del processo sinodale. Già a gennaio, di fronte alle preoccupazione dei vescovi, i cardinali Grech e Hollerich avevano scritto una lettera ai vescovi di tutto il mondo, sottolineando che il compito del vescovo era ancora fondamentale.

All’apertura del Sinodo, il Cardinale Grech è sembrato voler spegnere gli entusiasmi dei cambiamenti. “Oggi – ha detto - la Chiesa si trova ad un bivio e la sfida urgente strettamente parlando non è di natura teologica o ecclesiologica, ma come in questo momento della storia la Chiesa possa diventare segno e strumento dell’amore di Dio per ogni uomo e donna”.

Sono parole che sembrano puntare ad abbassare le attese, a sgusciare al di fuori delle aspettative delineate da gruppi di pressione, sia interni che esterni alla Chiesa.

Il Cardinale Hollerich si è concentrato sul metodo, ha detto che “siamo tutti chiamati ad imparare la grammatica della sinodalità. Così come la grammatica dei nostri linguaggi cambia mentre si sviluppano, allo stesso modo fa la grammatica della sinodalità: cambia con il tempo. Perciò, leggere i segni dei tempi ci dovrebbe aiutare a scoprire una grammatica della sinodalità per il nostro tempo. Nella grammatica, ci sono alcune regole di base: quelle non cambiano mai”.

E Papa Francesco, nella Messa di apertura del 4 ottobre, ma anche in varie altre occasioni, ha voluto affermare che il Sinodo non è un Parlamento, non ci sono decisioni da prendere o da votare, ma c’è soprattutto da ascoltare.

In sintesi, sembra esserci quasi il timore che l’opinione pubblica possa influenzare il processo sinodale, che le informazioni diffuse possano avere un impatto anche sugli interventi dei padri sinodali, che lo stesso processo sinodale di discernimento sia messo a rischio dalle pressioni.

Non è probabilmente per caso che il ritiro spirituale dei partecipanti al Sinodo (tenutosi dal 1 al 4 ottobre) è cominciato con una meditazione di padre Timothy Radcliffe che diceva: “Durante il nostro percorso sinodale, possiamo preoccuparci se stiamo raggiungendo qualcosa. I media decideranno probabilmente che è stata una perdita di tempo, solo parole. Cercheranno di vedere se saranno prese decisioni forti su circa quattro o cinque argomenti principali”.

Era il timore presente durante e dopo il Concilio Vaticano II. Benedetto XVI, parlando con i vescovi svizzeri il 9 novembre 2007, raccontò che “quando negli anni ottanta-novanta andavo in Germania, mi si chiedevano delle interviste, e sempre sapevo già in anticipo le domande. Si trattava dell'ordinazione delle donne, della contraccezione, dell'aborto e di altri problemi come questi che ritornano in continuazione.”.

E aggiungeva: “Se noi ci lasciamo tirare dentro queste discussioni, allora si identifica la Chiesa con alcuni comandamenti o divieti e noi facciamo la figura di moralisti con alcune convinzioni un po' fuori moda, e la vera grandezza della fede non appare minimamente”.