ÉVANGILE DE DIMANCHE: LE "VENIN DU COEUR" S'APPELLE JALOUSIE

Chers aimés de Dieu, nous venons de passer trois dimanches successifs à méditer les chapitres 20 et 21 de l'Évangile de Matthieu. La parole clef qui revient souvent est la vigne. Aujourd'hui, Jésus nous présente la dernière parabole des vignerons assassins qui veulent s'approprier de la vigne du patron. Le Seigneur nous invite à la bonté, à l'humilité afin de vaincre le venin du coeur qu'est la jalousie pour devenir de bon raisin.



1. LE SENS SPIRITUEL DU RAISIN.

Dans la première lecture du livre d'Isaïe, le prophète dénonce le comportement du peuple d'israël. Dieu par la bouche de son prophète dit: "Mon ami avait une vigne, il en retourna la terre et en retira les pierres, pour y mettre un plant de qualité. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais".

Les raisins de justice, de droit, que Dieu attendait de sa vigne ne sont que abomination et détresse. Quand l'homme, "ce plant de qualité", se détourne de Dieu, le mal devient inévitable et inéxaurables.

L'Evangile reprend presque les mêmes paroles de la première lecture. Jésus dit:"un homme était propriétaire d'un domaine; il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons, et partit en voyage". Là aussi, le propriétaire nourrissait de l'espoir qu'il allait récolter de bons fruits comme: bon accueil, bonne collaboration avec ses serviteurs qu'il envoyait pour le vendage. Malheureusement, les vignerons les ont tués les uns, maltraité les autres et n'ont même pas épargné son fils.



2. LE MAL RADICAL EST LA JALOUSIE.

Interrogeons-nous: Pourquoi cette méchanceté des vignerons? Qui sont ces vignerons? Quelle est cette vigne dans ce moment présent que les vignerons veulent confisquer en tuant le Fils héritier? Pourquoi le proriétaire part en voyage au lieu de veiller sur sa propriété?



Le grand péché de ces vignerons a un nom. Il s'agit de la jalousie, définie par saint Paul "humanité charnelle". Il reproche les corinthiens en ces mots:" Du moment qu'il y a parmi vous jalousie et dispute, n'êtes vous pas charnels et votre conduite n'est-elle pas toute humaine"(1Cor3,2-3)?

La plupart des homicides, des assassinats, des violences tant physiques que verbales, des dissensions, proviennent de ce virus qui ronge le coeur du méchant que Georges Bernanos définit comme "le vinin du coeur ". Saint Augustin dans la "Cité de Dieu" décrit la jalousie comme "un désire d'une excellence perverse"(peruerse celsitudinis appetitus, XIV,13).

L'homme jaloux a peur de perdre sa place. Il s'irrite du bien d'autrui, résiste à la nouveauté et veut vivre dans le statu-quo pour avoir le dernier mot.

La parabole de ce dimanche exprime clairement les raisons de la violence de ces vignerons homicides. Ils ont peur d'être controlés. Ils veulent prendre la place du patron.

L'homme jaloux, est déicide avant d'être homicide. Il bouche les oreilles pour ne pas entendre la voix interpellative du coeur que les grecs appellent "epimeleia"(mélodie intérieure). Selon saint Bonaventure, l'image de la Trinité en nous sont les trois facultés de l'âme qui sont la mémoire, l'intelligence et la volonté. Qui est rongé par le virus de la jalousie ne se souvient plus qu'il est un don de Dieu appelé à se donner gratuitement. Il est analphabète du grand livre de la création dans la mesure où la contemplation de la beauté nous purifie de la violence et nous conduit à la gratitude. L'homme jaloux est privé d'humilité pour pouvoir apprécier ce qui est bon, beau et vrai en l'autre.

Quand les vignerons ont vu le fils, ils se sont dits:"Voici l'héritier: allons-y! Tuons-le, nous aurons l'héritage!". Le fils a été crucifié hors de la ville, une lance a percé son coeur. L'évangéliste Marc précise que les grands prêtres ont livré Jésus à Pilate par jalousie (Mc15,10). En tuant l'héritier, les vignerons voulaient conquérir l'autonomie. Mais l'autonomie auto-référentielle conduit toujours à l'esclavage. La vigne sera confiée aux autres "qui en remettront le produit en temps voulu ". Jésus reprend ce jugement sévère en l'appliquant aux prêtres et aux pharisiens: "Le Royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit".



3. LES VIGNERONS EN NOUS ET HORS DE NOUS.

Cette parabole peut être comprise en trois aspects.

D'abord, cette vigne est le peuple de Dieu où cohabitent les fidèles et les infidèles, les bons et les méchants, ceux qui refusent la volonté du Père(les pharisiens, les grands prêtres) et les pécheurs convertis (les publicains, les prostituées). Où est-ce que je me situe dans ces deux catégories?

Ensuite, la paraboles a un caractère éclésiale. Dans L'église du Seigneur où les infidélités ne manquent pas, tout n'est pas catholique. Les vignerons homicides dans l'Église ne tuent pas par les armes matérielles, mais par les armes suptiles qui blessent et tuent le coeur. Heureusement que dans l'Église notre mère, "les puissances des enfers ne tiendront pas contre elle"(Mt16,18), nous rassure Jésus.

Enfin, la parabole souligne l'empire de l'iniquité dans le champ vaste du coeur de l'homme.

Notre coeur est la vigne du Seigneur. En nous cohabitent des vignerons homicides rencuniers qui étouffent, étranglent les vertus de justice et de bonté. Que faire pour vaincre ce virus de jalousie qui corrompt le coeur de l'homme?

Dans l'attente du retour du Maitre de la vigne, suivons ce conseil de saint Paul. "Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela prenez-le en compte".

4. PRIÈRE DE SUPPLICATION.

C'est Toi Seigneur notre part d'héritage. Accorde à tes fidèles la joie de te servir dans l'humilité et dans la simplicité du coeur.

Extirpe en nous le virus de jalousie qui engendre la haine, la division et la violence dans ta vigne.

Toi qui est bon pour qui se tourne vers toi, donne-nous un coeur nouveau. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés.

Répands sur nous ta miséricorde pour former une communauté fraternelle unie par toi qui es la pierre angulaire, cette clef de voûte sans laquelle toute la construction humaine tombe en ruine.

Par ta grâce, jamais plus nous n'irons loin de toi et sans fin nous chanterons les merveilles de ton amour, amen.





Bon dimanche frères et soeurs,

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera