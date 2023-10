Torna la seconda edizione di “La scienza non si rassegna”

La rassegna, dopo aver iniziato il proprio cammino in Cittadella dei Giovani e nelle sale del Comune di Aosta nel 2022, quest’anno si sposta nel Comune di Arvier, ospite delle attività della Biblioteca.

Organizzata dalla giornalista Fabiola Megna e dalla Libreria Briviodue di Aosta, con il sostegno economico della Biblioteca di Arvier e con il patrocinio dell’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta, anche per la seconda edizione si pone l’obiettivo di avvicinare i cittadini alla ricerca scientifica, approcciandola con un’informazione accessibile senza cedere alla banalizzazione, contrastando la disinformazione e le teorie antiscientifiche.

La scienza è di tutti ed è obiettivo di questa edizione e dei prossimi anni coinvolgere altri centri e comuni della nostra regione, oltre al capoluogo. Da qui l’intento di essere itinerante sul territorio valdostano proponendo gli appuntamenti in modo particolare alla comunità dell’Alta Valle, prendendo sede ad Arvier nel 2023.

Si aprirà Sabato 14 ottobre alle 20.30 con la ricercatrice e autrice Giulia Bignami con il testo “I gatti lo sanno: comportamenti incredibili dal mondo animale” pubblicato da Giunti lo scorso aprile.

La dott.ssa Bignami, dopo la laurea in chimica, ha conseguito il dottorato presso l’Università di St Andrews in Scozia e si è trasferita a Edimburgo, dove vive e lavora come manager e ricercatrice clinica. Collabora con «HuffPost Italia», «Prometeo Mondadori», «Wired» e le pagine culturali de «Il Giornale» e «Il Sole 24 Ore».

Il libro ripercorre i risultati scientifici emersi negli ultimi anni in varie università del mondo, accompagnandoci in un viaggio di sorprese tra i più curiosi esperimenti etologici, illustrati da Laurina Paperina. Il secondo appuntamento vede tornare in Valle d’Aosta Fabio Nottebella, già protagonista del primo incontro della scorsa edizione, che con Luca Nardi presenterà Venerdì 20 Ottobre alle 20.30 “Giganti Ghiacciati: Sulle orme delle sonde Voyager alla scoperta di Urano e Nettuno” di recentissima pubblicazione.

Edito da Dedalo nella collana “ScienzaFacile”, l’occhio è puntato verso la possibilità di vita nel Sistema Solare. Il testo è il primo saggio italiano di divulgazione scientifica che si occupa dei giganti ghiacciati Urano e Nettuno. Il racconto si apre con la storia delle sonde Voyager della NASA, protagoniste della missione dell’esplorazione spaziale che ha raggiunto i limiti del Sistema Solare.

Fabio Nottebella, professionista nell’ambito delle Risorse Umane, ricopre ruoli di responsabilità in società tech e innovative. È̀ un appassionato studioso di lune ghiacciate. Collabora con l’Osservatorio Astronomico della Valle d’Aosta e cura rubriche social sul Sistema Solare. Luca Nardi è astrofisico, dottore in scienze planetarie e divulgatore scientifico. Si occupa di divulgazione e creazione di contenuti astronomici sul web.

È molto noto su tutti i social network, ma in particolare su YouTube, dove racconta le scienze planetarie e conduce interviste a esperti del settore. Collabora con il Planetario di Roma e con varie testate tra cui Wired Italia e CoelumAstronomia.

Venerdì 1° dicembre alle 20.30 si parla di Energia con Alessandro Lanza e il suo libro “Energia Arcobaleno: il futuro è dell’idrogeno?” pubblicato da Il Mulino nel mese di marzo. Il prof. Lanza è direttore della Fondazione Eni Enrico Mattei e docente di Energy and Environmental Policy all’Università Luiss Guido Carli di Roma e alla Luiss Business School. È stato Chief Economist dell’Eni, amministratore delegato di Eni Corporate University e Principal Administrator dell’International Energy Agency (Energy and Environment Division).

Il testo tratta la questione della transizione energetica presentando le possibilità offerte dalla variegata produzione dell’idrogeno: dal nero, al grigio, dal marrone al blu, dal verde al rosa. Come le diverse modalità di produzione incidono sul costo economico e ambientale e quindi sulla sua applicabilità? Quali le reali prospettive dell’impiego dell’idrogeno nell’immediato e lontano futuro?

Tutti gli eventi si svolgeranno presso la Sala Polivalente di Arvier e sono a partecipazione gratuita, trasmessi in diretta sulla pagina facebook della Libreria Briviodue.