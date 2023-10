Almanach de samedi 7 octobre Notre Dame du Rosaire

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Sabato 7 ottobre

Chiesa parrocchiale di Pollein – ore 15.00

Santa Messa di avvio dell’unità parrocchiale di Charvensod e Pollein

Chiesa parrocchiale di La Thuile – ore 18.30

S. Cresime per le parrocchie di Pré-Saint-Didier e La Thuile

Domenica 8 ottobre

Chiesa parrocchiale di Donnas – ore 10.30

Santa Messa di avvio dell’unità parrocchiale di Donnas, Perloz, Pont-Saint-Martin e Vert

Cattedrale – ore 15.00

S. Cresime per le parrocchie di Chesallet e Sarre

Mercoledì 11 ottobre

Vescovado – mattino

Udienze

LE MESSAGER RICORDA Notre Dame du Rosaire

Questa memoria Mariana di origine devozionale si collega con la vittoria di Lepanto (1571), che arrestò la grande espansione dell'impero ottomano. San Pio V attribuì quello storico evento alla preghiera che il popolo cristiano aveva indirizzato alla Vergine nella forma del Rosario. Secondo quanto narra la tradizione, c’è una speciale protezione mariana per tutti coloro che lo recitano devotamente, la garanzia che i fedeli non moriranno senza sacramenti, l’assicurazione che quanti propagheranno il Rosario verranno soccorsi dalla Madonna in ogni loro necessità.

Il sole sorge alle ore 7,28 e tramonta alle ore 19,11

“La politica è più nobile dell’apparire, del marketing, di varie forme di maquillage mediatico; il buon politico dovrebbe assumere come suo primo impegno quello di eliminare effettivamente la fame”. (Papa Francesco)”.