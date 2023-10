Critiche alla sanità valdostana: VdA aperta mette l'Assessore sotto accusa, ma replica è vigorosasa

Secondo VdA Aperta, nonostante le risorse disponibili, tutti gli Assessori alla Sanità degli anni passati non hanno fatto nulla per evitare il deterioramento della situazione. La nota accusa anche una performance inaccettabile nella gestione delle liste di attesa per le cure cardiologiche, con un calo del 17,7% nella presa in carico dei pazienti, posizionando la Valle d'Aosta al di sotto di tutte le altre regioni italiane.

Dall'altro lato della barricata, l'Assessore alla Sanità Carlo Marzi ha risposto alle accuse in modo deciso. Ha sottolineato che i dati ufficiali relativi al 2022 non sono ancora stati pubblicati, invitando alla cautela prima di trarre conclusioni definitive. Marzi ha difeso la qualità della cardiologia nella regione, rilevando un aumento della mobilità sanitaria verso la Valle d'Aosta in questo settore, pur ammettendo il dato negativo menzionato.

L'Assessore ha anche giustificato l'uso delle esternalizzazioni come una pratica diffusa in tutta Italia per garantire servizi di emergenza urgente, ridurre le liste di attesa e migliorare la presa in carico dei pazienti, assicurando che i costi sono a carico dell'azienda USL e non dei cittadini.

Marzi ha difeso l'installazione del maxischermo come uno strumento per fornire informazioni trasparenti sui progressi dei lavori in corso nella sanità pubblica regionale. Ha anche chiesto maggiore equilibrio nelle critiche, evidenziando la necessità di concentrarsi anche sugli aspetti positivi del sistema sanitario, sottolineando l'importanza di sostenere i professionisti della sanità che lavorano instancabilmente in un momento difficile.

La controversia sulla sanità in Valle d'Aosta continua a tenere banco, con posizioni contrastanti e una profonda preoccupazione per il benessere e la salute dei cittadini regionali.