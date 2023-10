Ciak4young, scade il termine per la presentazione dei cortometraggi

Alle ore 23.59 di venerdì 20 ottobre scade il termine per la presentazione dei cortometraggi del videocontest “Ciak4Young”, il concorso organizzato dall’Assessorato in collaborazione con Film Commission Vallée d’Aoste, che vuole di incentivare la libertàà di pensiero e al contempo sondare punti di vista e prospettive in modo particolare delle nuove generazioni.

La quinta edizione si rivolge ai giovani valdostani tra i 14 e 29 anni compresi, affinché realizzino con la loro immaginazione, creatività, positività e capacità di confronto un video cortometraggio su uno dei seguenti temi:

sostenibilità ambientale e climatica

pensieri per la pace e contro i conflitti

aspirazioni/emozioni personali.

Per partecipare al videocontest è necessario compilare e inoltrare, entro il 20 Ottobre 2023, l’apposito modulo ESCLUSIVAMENTE nel formato “Google moduli” reperibile sul portale web “QuiJeunes VDA” curato dall’Ufficio politiche giovanili (https://giovani.regione.vda.it).

Si ricorda, inoltre, che il videocontest prevede l’assegnazione di un premio per ciascuno dei dieci video ammessi dalla Commissione di valutazione che, durante la serata evento prevista per il 20 novembre 2023, saranno giudicati da apposita Giuria con le seguenti modalità:

dal 10° al 6° classificato euro 500,00 ciascuno, al netto di ogni ritenuta prevista;

dal 5° al 4° classificato euro 1.000,00 ciascuno, al netto di ogni ritenuta prevista;

dal 3° al 1° classificato euro 1.500,00 ciascuno, al netto di ogni ritenuta prevista.

Il regolamento è consultabile e scaricabile sul portale web “QuiJeunes VDA” (https://giovani.regione.vda.it).

Per informazioni è possibile rivolgersi ai referenti dell’Ufficio politiche giovanili:

Enrico Vettorato (tel. ufficio: 0165/275854 - mail: e.vettorato@regione.vda.it ) ;

Elena Pesa (tel. ufficio 0165/275855 - mail: pesa@regione.vda.it ) ;

o all’email u-polgiovanili@regione.vda.it.

Sito web: https://giovani.regione.vda.it

Instagram: @filmcommissionvda

(https://instagram.com/filmcommissionvda?igshid=YmM0MjE2YWMzOA==)

Facebook: Politiche giovanili VdA

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100086916154467)

Instagram: @regionevdaofficial