A Courmayeur Climate Hub il secondo premio 'comunicazione pubblica' Areté

Il prestigioso Premio Areté 2023, categoria Comunicazione pubblica, ha conferito il secondo posto, parimerito con il Museo Universitario delle Scienze Antropologiche di Milano, a Courmayeur Climate Hub per il suo impegno straordinario nel campo della comunicazione responsabile in Italia.

Questo riconoscimento è un importante tributo al progetto ambizioso di Courmayeur, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR - Missione 1 Componente 3 CUP 174H22000050005. Questo progetto mira a riqualificare il territorio e a sviluppare soluzioni per affrontare la sfida climatica.Courmayeur Climate Hub è stato elogiato dalla giuria per le sue azioni di comunicazione che hanno contribuito a raccontare il suo ruolo cruciale come network, laboratorio sociale e luogo fisico.

Questo progetto rappresenta un pilastro fondamentale di una visione di sviluppo partecipato che guiderà la località fino al 2026.Negli ultimi mesi, sono state lanciate numerose iniziative legate al progetto, tra cui la visita anticipata della nuova Biblioteca delle Montagne e del cantiere dell'headquarter di Courmayeur Climate Hub, da parte di giornalisti e studenti. Inoltre, è attesa con grande anticipazione la realizzazione del Climathon Courmayeur, un hackathon di 24 ore dedicato a sfide come la gestione delle risorse idriche, la mobilità e i rifiuti in quota, che si terrà l'11-12 novembre.

Courmayeur Climate Hub è un esempio di come le buone idee, quando vengono comunicate in modo efficace, possano diffondersi come un'eco, amplificando il loro impatto positivo. Questo progetto è destinato a guidare Courmayeur nei prossimi anni ed è stato scelto dall'Osservatorio per lo sviluppo del concorso per la sua importanza in termini di partecipazione civica e sostenibilità.

La giuria, presieduta da Luciano Floridi, ha apprezzato il ruolo di Hub dedicato allo studio e alla resilienza ai cambiamenti climatici.Il premio è stato assegnato per l'importanza della valorizzazione sociale, culturale, economica e turistica dei borghi storici, nonché per lo sviluppo e la preservazione delle montagne e l'coinvolgimento dei giovani.

Il Sindaco di Courmayeur, Roberto Rota, ha espresso l'onore e l'impegno della comunità nel progettare azioni concrete per affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici sulla montagna e ha sottolineato l'importanza della collaborazione collettiva in questo sforzo.Courmayeur Climate Hub è un progetto unico che parte dalle risorse locali e coinvolge ricercatori, professionisti, studenti e creativi nella creazione di strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, concentrandosi su temi cruciali come i giovani, le nuove tecnologie e l'impatto socio-economico del riscaldamento globale. Il progetto comprende 10 linee di intervento ed è stato fortemente promosso negli ultimi mesi.

La nuova Biblioteca delle Montagne, inaugurata recentemente, è un esempio tangibile di questo impegno, fornendo un'ampia gamma di risorse consultabili anche online per la comunità.Il cantiere dell'ex Hotel Ange, che ospiterà l'headquarter di Courmayeur Climate Hub, è stato visitato in anteprima, dando un'idea di quello che sarà un polo tecnologicamente avanzato e un centro vitale per progetti e iniziative che si svilupperanno fino al 2026.

Tra queste iniziative, spicca il prossimo Climathon Courmayeur, un evento che riunirà una comunità diversificata di visionari, ricercatori, lavoratori, studenti e appassionati di montagna per affrontare le sfide climatiche della zona alpina, proponendo soluzioni innovative che saranno valutate da una giuria. Le sfide identificate includono la gestione delle risorse idriche in situazioni di carenza idrica nell'area alpina, la promozione della mobilità sostenibile nelle aree montane e l'efficiente gestione dei rifiuti in quota.

Courmayeur Climate Hub si sta dimostrando un'importante iniziativa che contribuirà a costruire un futuro più sostenibile per la montagna e la sua comunità.