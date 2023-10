Aggiornamento PNRR, contrattualizzati i lavori per le Case della comunità

L’Azienda USL comunica che sono stati contrattualizzati i lavori per le 4 Case di comunità previste in Valle d’Aosta con il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), rispettando la milestone (traguardo progettuale intermedio) stabilita dal Piano al 30 settembre. I cantieri di ristrutturazione a Chatillon, Morgex, Donnas e Aosta cominceranno a metà novembre.

Al 30 giugno erano stati approvati i progetti esecutivi e lanciata la manifestazione di interesse per la realizzazione delle Case di comunità valdostane. Il 12 luglio l’USL ha indetto la gara con scadenza il 31 agosto. A settembre sono stati eseguiti i controlli amministrativi sui concorrenti e sono stati firmati i contratti di appalto.

“È stata una sfida complessa e grazie all’impegno dei nostri uffici siamo riusciti a raggiungere un importante traguardo. La realizzazione di queste strutture rappresenta un passo fondamentale per migliorare la qualità dei servizi che offriamo alla comunità. Queste case di comunità non solo forniranno un ambiente funzionale e rispondente ai bisogni della popolazione, ma contribuiranno anche a rafforzare il nostro legame con la comunità stessa” dice Marco Ottonello, Direttore Amministrativo USL.

“Le Case di comunità - spiega l’Assessore alla Sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi - rappresentano un importante intervento per la riorganizzazione e il potenziamento dell’assistenza territoriale. Le sedi a media complessità di Morgex e Châtillon e quelle ad alta complessità di Aosta e Donnas, individuate nel Piano della salute e del benessere sociale, recentemente approvato dal Consiglio regionale, saranno punti di accesso territoriali per gli assistiti con la funzione di garantire accoglienza, collaborazione tra i professionisti, condivisione dei percorsi assistenziali e valorizzazione delle competenze”. “Ringraziamo l’Azienda USL - aggiunge l’Assessore - e, in particolare, il personale e gli uffici preposti, per il loro grande impegno nelle attività del PNRR svolte nel rispetto delle scadenze previste”.

La Casa di comunità è un luogo fisico, ma anche e soprattutto un modello organizzativo per l’assistenza di prossimità al quale i cittadini possono accedere per bisogni di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale. Nella Casa di comunità di Donnas il polo diagnostico sarà anche potenziato con l’aggiunta di un mammografo e di una TAC.

Su altri fronti sempre strutturali i lavori della COT (Centrale operativa territoriale) in via Guido Rey sono quasi terminati e per l’adeguamento antisismico di una porzione del presidio Beauregard, già aggiudicato come appalto di progettazione e lavori, si sta ultimando la progettazione.

Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) rappresenta, con la Missione 6 dedicata alla Salute, la più importante sfida strategica per il Sistema sanitario pubblico. L’Azienda USL è stata identificata dalla Regione come soggetto delegato per tutta la messa in campo della Missione 6, ad eccezione dell’Ospedale di comunità previsto ad Aosta, al JB Festaz.

I progetti USL sul territorio valdostano sono 17. Gli interventi ricomprendono, tra l’altro, ristrutturazioni e adeguamenti di edifici, il miglioramento della digitalizzazione dei processi sanitari, l’acquisto di grandi attrezzature, l’invio di ulteriori flussi di dati informativi al Ministero, l’implementazione del Fascicolo Sanitario 2.0 e la formazione nell’ambito delle infezioni ospedaliere. L’importo finanziato dal PNRR è di 11.618.538,46 euro con l’aggiunta di un co-finanziamento di 421.009,60 euro.

La direzione strategica dell’Azienda USL si è data una governance PNRR interna per coordinare i vari e numerosi adempimenti stabilendo le procedure condivise di gestione dei singoli progetti, nel rispetto sia delle specifiche richieste dai vari ambiti legati ai singoli interventi, sia delle necessità dovute al finanziamento europeo.

I RUP dell’Azienda (Responsabili Unici di Procedimento) coinvolti nei progetti sono 5: Paolo Barbanti, Paolo Cavalieri, Lorenzo Noto, Sonia Fiacchi, Davide Emanville. “A loro va un grande ringraziamento – sottolinea Ottonello – perché effettuano tutto il lavoro con risorse interne”.

“Il settore sanitario è uno dei pilastri chiave del PNRR, e prevede investimenti significativi per rafforzare l'infrastruttura sanitaria, migliorare l'accesso ai servizi sanitari e potenziare il parco tecnologico – spiega Ottonello -. Il nostro impegno sul campo per mettere a terra i progetti da realizzare per la nostra regione è massimo. Possiamo contare su una governance interna che si confronta regolarmente per assicurare il rispetto dei tanti adempimenti richiesti dal PNRR. Nonostante le innegabili difficoltà che questa corposa mole di progetti porta inevitabilmente con sé, la nostra Azienda sta lavorando sulla base di un’ampia condivisione interna per garantire il raggiungimento degli obiettivi, controllo e rendicontazione”.