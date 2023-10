Almanach de vendredi 6 octobre saint Bruno prêtre

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Sabato 7 ottobre

Chiesa parrocchiale di Pollein – ore 15.00

Santa Messa di avvio dell’unità parrocchiale di Charvensod e Pollein

Chiesa parrocchiale di La Thuile – ore 18.30

S. Cresime per le parrocchie di Pré-Saint-Didier e La Thuile

Domenica 8 ottobre

Chiesa parrocchiale di Donnas – ore 10.30

Santa Messa di avvio dell’unità parrocchiale di Donnas, Perloz, Pont-Saint-Martin e Vert

Cattedrale – ore 15.00

S. Cresime per le parrocchie di Chesallet e Sarre

Mercoledì 11 ottobre

Vescovado – mattino

Udienze

LE MESSAGER RICORDA saint Bruno prêtre

La Chiesa celebra San Bruno (Brunone) Sacerdote e monaco

Nato in Germania nel 1030 e vissuto poi tra il suo Paese, la Francia e l'Italia, dove morì nel 1101, Bruno o Brunone, professore di teologia e filosofia, sceglie ben presto la strada della vita eremitica. Trova così sei compagni che la pensano come lui e il vescovo Ugo di Grenoble li aiuta a stabilirsi in una località selvaggia detta «chartusia» (chartreuse in francese). Lì si costruiscono un ambiente per la preghiera comune, e sette baracche dove ciascuno vive pregando e lavorando: una vita da eremiti, con momenti comunitari. Quando Bruno insegnava a Reims, uno dei suoi allievi era il benedettino Oddone di Châtillon. Nel 1090 se lo ritrova papa col nome di Urbano II, che lo sceglie come consigliere. Ottiene da lui riconoscimento e autonomia per il monastero fondato presso Grenoble, poi noto come Grande Chartreuse. In Calabria nella Foresta della Torre (ora in provincia di Vibo Valentia) fonda una nuova comunità. Più tardi, a poca distanza, costruirà un altro monastero per la vita comunitaria. È il luogo accanto al quale sorgeranno poi le prime case dell'attuale Serra San Bruno.

