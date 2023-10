PREFI: A Torino manganellate a cuor leggero agli studenti inermi che esprimevano il loro dissenso al premier Meloni…

Ada P., la ragazza simbolo delle proteste di Torino: “Hanno mandato i poliziotti a picchiarci Meloni sbaglia,in piazza tanti studenti”La protesta contro Meloni finisce in cariche e tafferugli. Secondo i sindacati dei poliziotti i manifestantivolevano sfondare il cordone. Alcuni video suggeriscono un uso quanto meno spensierato della violenza daparte degli agenti.Una mattinata di scontri a Torino. Le cariche della Polizia nei confronti dei manifestanti che protestavanocontro Giorgia Meloni diventano un caso e alimentano la polemica tra governo e opposizione. Dalla partedell’esecutivo si schierano i sindacati di polizia, pronti a ergersi a difesa dei colleghi che hanno caricato imanifestanti. Questi ultimi, la maggior parte giovanissimi, protestavano al grido di “Meloni non sei labenvenuta”. Tra gli studenti, c’era qualche manifestante (poco) più grande, qualche bandiera dei No Tav equalche esponente del centro sociale Askatasuna. Una protesta movimentata, ma a quanto vieneraccontato dai presenti, non così violenta da meritare cariche a bruciapelo. Che, invece, ci sono state. Lotestimoniano i video e i racconti di chi era in piazza: “Sin dall’inizio si percepiva molta tensione, non ho maivisto così tanta polizia”, racconta ad HuffPost una giovane che ha partecipato al corteo.Ma cosa è successo? La premier era nel capoluogo piemontese per intervenire al festival delle Regioni. Adattenderla dei contestatori che hanno messo in scena quella che è la prima vera manifestazione di piazza diquesto autunno contro il governo. I manifestanti non erano più di 200, scrivono le cronache locali. “Tuttigiovanissimi, per lo più studenti”, ci viene raccontato dalla testimone.I ragazzi, a volto scoperto, protestavano principalmente per il diritto allo studio: “Si procedeva camminandovelocemente e ciò potrebbe aver esacerbato gli animi - prosegue il racconto - abbiamo sentito a un certopunto a un poliziotto dire ‘state attenti, che cercano di entrare da tutte le parti”. La carica più lunga, civiene ancora raccontato, si è verificata non lontano dai padiglioni dove si svolgeva l’evento con Meloni. Unaparte dei manifestanti e poliziotti si sono trovati vis a vis sotto i portici: “Alcuni dei ragazzi chepartecipavano alla protesta sono rimasti bloccati da un numero molto elevato di agenti - spiega ancora lamanifestante - per tanto tempo. Faceva molto caldo e c’era chi si stava sentendo male”.