Sabato 14 ottobre il Centro GREEN dell’Università della Valle d’Aosta, Isde – Medici per l’ambiente e l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Valle d'Aosta, con il patrocinio del Parco Nazionale Gran Paradiso, organizzano il convegno “Approccio al concetto di salute planetaria e il potenziale delle Foreste Valdostane” nella sala consiliare del Comune di Valsavarenche. Dalle ore 9.00 alle ore 17.00, il convegno sarà riservato, previa iscrizione, a medici, infermieri e psicologi; alle ore 17.00 sarà aperto al pubblico con una tavola rotonda.

L’obiettivo della giornata è fornire una panoramica delle competenze necessarie a tutti gli operatori del settore sanitario, affinché possano offrire ai loro pazienti le indicazioni e le controindicazioni utili alle terapie forestali. Il contributo di esperti in Ecopsicologia e Terapie forestali consentirà di verificare le opportunità offerte da tali pratiche e gli eventuali limiti per garantire l’adeguatezza delle loro prescrizioni e dei relativi monitoraggi, oltre che di valutare e concordare le azioni con gli operatori di settore e le istituzioni come Parchi e Università.

Interverranno Stefania Pinna e Giuseppe Barbiero, ricercatori dell’Università della Valle d’Aosta, Bruno Bassano, direttore del Parco Nazionale Gran Paradiso, Marcella Danon, ecopsicologa (Ecopsiché), Roberto Rosset, presidente dell’Ordine dei Medici Vda, Pierangela Piras, medico (Bosco di Puck), Claudio Gianotti, Isde-Medici per l’ambiente, Antonio Vito Polito, guida naturalistica e escursionistica e conduttore IF, (Rete Teffit), Sandra Vernero, responsabile Montagna Slow, Associazione Slow Medicine.

Per iscrizioni e informazioni scrivere a segreteria@omceo.vda.it