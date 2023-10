Conto alla rovescia per la Festa transfrontaliera "Lo Pan Ner – I Pani delle Alpi"

La Festa transfrontaliera Lo Pan Ner – I Pani delle Alpi, giunta all’ottava edizione, si svolgerà sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 e che il parco del Castello di Aymavilles accoglierà gli eventi conclusivi della manifestazione nella giornata di domenica 15 ottobre.

In Valle d’Aosta, grazie all’impegno di circa 800 volontari che operano sul territorio, verranno accesi 63 forni in 46 Comuni.

L’iniziativa è un’occasione di incontro transnazionale a distanza che vede coinvolti, insieme alla Regione autonoma Valle d’Aosta, la Regione Lombardia con le Province di Brescia, Sondrio e Varese, le comunità della Valle Ossola-Valgrande e il Comune di Lozzolo in Piemonte, il Polo Poschiavo del Cantone svizzero dei Grigioni, alcune comunità appartenenti all’area del Parc naturel des Bauges in Savoia e la Regione Gorenjska in Slovenia.

La manifestazione sarà preceduta, giovedì 12 ottobre 2023, alle ore 18, nella Sala conferenze della Grandze del Castello di Aymavilles, da un incontro di approfondimento curato dai tecnici dell’Institut Agricole Régional riguardante il recupero e la valorizzazione dei cereali anticamente coltivati in Valle d’Aosta.

Sabato 14 ottobre 2023 si animeranno i forni frazionali e si potrà così degustare il pane nero appena cotto. Le iniziative proposte dai singoli comuni sono indicate sul sito www.lopanner.com.

Domenica 15 ottobre 2023 nel Parco e nella Grandze del Castello di Aymavilles, a partire dalle ore 10 e sino alle 18, sarà proposto al pubblico un ricco programma di attività:

l’esposizione etnografica Ozein: le grenier à blé d’Aymavilles;

la presentazione dei pani neri prodotti nei vari forni sul territorio alla Grandze;

le passeggiate naturalistiche Les Pieds sur les sentiers d’Aymavilles;

il mercato Lo Tsaven con prodotti agroalimentari locali della Valle d’Aosta;

la vendita del pane nero e dei créchèn dei forni ospiti;

le animazioni linguistico-culturali per adulti e bambini.

In serata, alle ore 18, nel Parco del Castello di Aymavilles, avverrà la premiazione dei pani presentati nei concorsi dai forni di villaggio.

La Festa transfrontaliera Lo Pan Ner - I Pani delle Alpi, oltre a svolgere un importante ruolo per lo sviluppo della filiera cerealicola e favorire l’aumento delle superfici coltivate, riconosce e sottolinea la centralità delle persone detentrici di questi antichi saperi e valorizza il loro ruolo imprescindibile per la conservazione e la trasmissione delle pratiche legate alla produzione del pane di segale diffuse nell’intero arco alpino.