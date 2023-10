Il tempo del fascio è finito anche se....

L’Asva ritiene inaccettabili toni e sentenze espressi all’interno di un gruppo Facebook dedicato alla città di Aosta, non nuovo ad attacchi ai giornalisti, la cui amministratrice in passato si è resa autrice di una «lista di proscrizione» delle testate amiche e di quelle sgradite al gruppo stesso.

cHI può «autorizzare» la pubblicazione di un articolo di giornale, di un servizio televisivo, di un altro contenuto d’informazione? Nessuno, se non la Costituzione. In Italia non esiste la censura, né può farla un gruppo Facebook.

In particolare, la vicenda riguarda un post pubblicato dalla consigliera comunale di Aosta Sarah Burgay, che ha espresso la sua opinione con toni forti (sui quali non spetta a noi entrare nel merito). Come consigliera comunale, è un personaggio pubblico, in quanto tale degno di attenzione da parte dei cronisti. Allo stesso modo, la pagina Facebook conta oltre 26 mila iscritti.

La presa di posizione della consigliera comunale è stata riportata da alcuni giornali locali: in un caso, l’amministratrice del gruppo ha dichiarato si trattasse «dell’unico articolo autorizzato», dopo aver minacciato la stessa redazione del giornale di azioni legali per aver violato la presunta privacy della vicenda ed essersi «fiondata» (per usare le sue stesse parole) nella sede della testata in questione, pretendendo di parlare con il giornalista che ha dato la notizia.