Autonomia Speciale o Autocrazia di Testolin?

Apprendiamo dai media che il Presidente della Regione Renzo Testolin ha consegnato, assieme agli altri Presidenti delle regioni speciali, alla Presidente Meloni una bozza di disegno di legge costituzionale in materia di autonomia e competenza della Regione. A che titolo lo ha fatto? Il consiglio regionale e le sue commissioni non sono stati minimamente coinvolti. Chi ha deciso il contenuto del disegno di legge? L'Union Valdôtaine? La Sicilia? La maggioranza regionale, compreso il PD locale, mentre a livello nazionale il PD è critico rispetto alle derive di frammentazione egoistica della Repubblica, è d'accordo o almeno sa di cosa si sta parlando? Ancora una volta è evidente lo sprezzo per la democrazia dimostrato da Testolin e dalla sua maggioranza.

VdA Aperta