Almanach de jeudi 5 octobre saint Gal év. D’Aoste

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 2 – giovedì 5 ottobre

Pellegrinaggio diocesano ad Assisi in onore di San Francesco

in occasione dell’offerta dell’olio da parte della Valle d’Aosta

Sabato 7 ottobre

Chiesa parrocchiale di Pollein – ore 15.00

Santa Messa di avvio dell’unità parrocchiale di Charvensod e Pollein

Chiesa parrocchiale di La Thuile – ore 18.30

S. Cresime per le parrocchie di Pré-Saint-Didier e La Thuile

Domenica 8 ottobre

Chiesa parrocchiale di Donnas – ore 10.30

Santa Messa di avvio dell’unità parrocchiale di Donnas, Perloz, Pont-Saint-Martin e Vert

Cattedrale – ore 15.00

S. Cresime per le parrocchie di Chesallet e Sarre

Mercoledì 11 ottobre

Vescovado – mattino

Udienze

LE MESSAGER RICORDA saint François d’Assise

La Chiesa celebra Santa Maria Faustina Kowalska Vergine

Helena Kowalska nacque il 25 agosto 1905 nel villaggio di Głogowiec in Polonia, terza dei dieci figli di una coppia di contadini. Lasciata la casa paterna a 16 anni, lavorò come donna di servizio in alcune famiglie finché, nell’agosto 1925, non entrò nella Congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia a Varsavia; con la vestizione religiosa, assunse il nome di suor Maria Faustina. Impegnata nei più umili servizi in varie case della sua Congregazione, non lasciava trasparire nulla delle straordinarie comunicazioni divine che andava registrando nei suoi diari, cercando invece di vivere strettamente unita alla volontà di Dio e confidando nella sua misericordia. Malata di tubercolosi, morì il 5 ottobre 1938 nel convento di Cracovia-Łagiewniki, a 33 anni. Il culto alla Divina Misericordia, di cui si è fatta portavoce, si è ben presto diffuso in Polonia e non solo. Beatificata da san Giovanni Paolo II il 18 aprile 1993, è stata da lui canonizzata il 30 aprile 2000. I suoi resti sono venerati nel Santuario della Divina Misericordia a Cracovia-Łagiewniki.

Il sole sorge alle ore 7,28 e tramonta alle ore 19,11

“La politica è più nobile dell’apparire, del marketing, di varie forme di maquillage mediatico; il buon politico dovrebbe assumere come suo primo impegno quello di eliminare effettivamente la fame”. (Papa Francesco)”.