Tra natura e storia, quando nel Parco Mont Avic c’erano le miniere

Durante la stagione estiva, sono state organizzate una serie di escursioni e atelier didattici focalizzati sul passato minerario, con l'intento di condividere queste conoscenze con i visitatori e offrire loro ulteriori spunti di interesse durante la visita del Parco Naturale. L'obiettivo principale era quello di aprire le porte del Parco e la sua storia a un pubblico il più ampio possibile, e per questo sono state ideate iniziative mirate, con un focus particolare sull'inclusività. Queste iniziative sono state sviluppate in collaborazione con la Cooperativa Sociale C’era l’Acca e la Cooperativa Arnica.

In particolare, il 29 settembre scorso, è stata organizzata un'escursione guidata che ha coinvolto le sezioni di Cuneo e Aosta dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Grazie all'assistenza di guide escursionistiche esperte, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di scoprire aspetti distintivi del territorio del Parco Naturale Mont Avic.

Questa visita ha rappresentato anche l'occasione per sperimentare un innovativo ausilio denominato "Loris walking", ideato e progettato da un membro dell'U.I.C.I di Cuneo, Loris Macario. Mossi dalla sua profonda passione per l'escursionismo e la montagna, Loris ha dedicato tempo ed energie per sviluppare strategie e soluzioni che consentissero alle persone non vedenti di godere appieno dell'esperienza in montagna. Il "Loris walking" è un ausilio che consente a guide e persone non vedenti di camminare in fila indiana anche su percorsi stretti e tipici delle zone montane, come quelli presenti nel Parco.

La giornata si è conclusa nella località di Champdepraz, con la visita al Museo delle Miniere allestito dal Comune. Questo museo mira a valorizzare il ricco passato minerario della regione, esponendo oggetti utilizzati dai minatori e offrendo una ricostruzione interattiva di una carbonaia, che i membri dell'associazione hanno avuto l'opportunità di esplorare per comprenderne forma e funzionamento in prima persona.