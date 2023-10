Il CSV VDA a Palermo per il Giorno del Dono

Il 4 ottobre si celebra in tutta Italia il Giorno del Dono, istituito per legge nel 2015 e promosso dall’Istituto Italiano della Donazione – IID al fine di fornire visibilità al tema del Dono e della Donazione in tutte le sue forme.

Quest’anno le celebrazioni del DonoDay, giunto alla sua nona edizione, e le premiazioni dei contest #DonareMiDona sono state a Palermo, Capitale del Dono. A questo importante appuntamento nazionale era presente anche il CSV Valle d’Aosta, con il Presidente Claudio Latino che ha “raccolto il testimone” di questa ideale staffetta solidale presentando “La Bellezza del Dono”, l’evento principale del #DonoDayVDA 2023, che si terrà lunedì 9 ottobre al Castello Reale di Sarre.

“Con grande orgoglio la nostra Valle d’Aosta – e in particolare il mondo del volontariato valdostano – rappresenta ancora una volta un esempio e un modello da esportare su tutto il territorio nazionale – ha commentato Latino. La mia e la nostra presenza in questo contesto e a questo evento vuole dare voce a tutto questo con grande determinazione e autentico orgoglio”.

All’evento valdostano (non aperto al pubblico a causa della limitata capienza del castello) sono stati invitati tutti i rappresentanti delle Associazioni e dei Comuni che, dal 2017, hanno reso possibile lo svolgimento del DonoDay nella nostra regione, oltre ad istituzioni ed a rappresentanti locali e nazionali della cultura del dono e del volontariato tutto: ci saranno infatti, tra gli altri, Stefano Tabò e Cinzia Di Stasio, rispettivamente Presidente e Segretario Generale dell’Istituto Italiano della Donazione, Chiara Tommasini, Presidente di CSVnet, e Silvia Meacci, Direttrice dell’Associazione 1caffè onlus. Inoltre, da oggi e fino al 10 ottobre il Castello Reale di Sarre sarà illuminato di arancione, il colore che da anni caratterizza le iniziative del DonoDay in Valle d’Aosta, grazie all’Assessorato regionale ai beni e alle attività culturali.

La presentazione del Presidente Claudio Latino al Giorno del Dono di Palermo non è stato l’unico importante riconoscimento a livello nazionale per il mondo del volontariato valdostano. Nel corso della giornata, infatti, sono state premiate anche le classi I A e I B della scuola primaria dell’Istituzione Scolastica Luigi Einaudi, che hanno partecipato al contest #DonareMiDona Scuole con il loro emozionante video “I veri supereroi sono quelli che donano” vincendo il Premio della Giuria tecnica.