Consiglio Valle convocato per mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre

Il Consiglio Valle è convocato in via ordinaria mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre 2023, a partire dalle ore 9, per discutere un ordine del giorno composto di 69 oggetti, di cui 14 rinviati da precedenti adunanze.

In merito all'attività ispettiva, sono state presentate diciassette interrogazioni, di cui una del gruppo Forza Italia riguardante la predisposizione di un rapporto tecnico sul "disagio abitativo".

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha depositato cinque interrogazioni: azioni per contrastare e prevenire i fenomeni di criminalità di matrice straniera segnalati dalla Dia ed evidenziati nell'ultima relazione del Ministro dell'interno al Parlamento; stato dell'arte per la creazione di un Centro unificato di ricerca scientifica; possibili alternative di conferimento dei rifiuti a seguito dell'esaurimento della discarica di Brissogne; strategie per risolvere le problematiche relative alla disponibilità di pediatri; azioni per la fruibilità e la sottrazione al degrado del Centro polivalente socio-sanitario di via Brocherel ad Aosta.

Sono quattro le interrogazioni del gruppo Progetto Civico Progressista: studio per monitorare le ricadute economiche e ambientali dei prossimi 64 giorni di chiusura del tunnel del Monte Bianco; attività di addestramento per volo notturno nell'ambito dell'elisoccorso; dimissioni del Presidente di Société Infrastructures Valdôtaines dall'incarico di Direttore dei lavori dell'Università della Valle d'Aosta; deroghe all'obbligo di copertura dei tetti in lose di pietra.

Sette le interrogazioni del gruppo Rassemblement Valdôtain: iniziative per ridurre l'effetto delle accise sui carburanti venduti in Valle d'Aosta; commissioni applicate sulle transazioni PagoPa; interventi attuati per prevenire gli attacchi di lupi; travaux d'entretien du siège de l'Assessorat des ouvrages publics, du territoire et de l'environnement; attività dell'Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali; azioni per prevenire il rischio di contaminazione del virus della peste suina africana attraverso la fauna selvatica; realizzazione di piazzole di atterraggio per elicotteri del soccorso in area urbana.

Delle trenta interpellanze (di cui tre rinviate dalla precedente adunanza), cinque sono del gruppo Forza Italia: investimenti da sostenere a seguito delle acquisizioni di società e impianti da parte del gruppo Cva; interventi di manutenzione e ristrutturazione interna ed esterna degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; stato dell'arte degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza che coinvolgono l'Agenzia regionale edilizia residenziale; organizzazione delle strutture residenziali psichiatriche; salvaguardia e valorizzazione del Coordinamento regionale dell'Associazione nazionale pubbliche assistenze (Anpas).

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha proposto dieci interpellanze: estensione delle esenzioni permanenti del bollo auto relative ai disabili; strategie per la riduzione della crisi demografica della regione; nuovo accordo in materia di finanza pubblica tra Stato e Regione; dati sulla richiesta di ripetizioni private da parte delle famiglie valdostane; interventi per favorire la fruibilità dei siti culturali regionali a persone con disabilità; confronto con il Comune di Aosta sui punti di forza e di debolezza del Piano urbano per la mobilità sostenibile; interlocuzioni con RFI per la valorizzazione della tratta ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier; stato di avanzamento del progetto per la realizzazione di un centro malattie rare e autoimmuni; azioni per garantire un adeguato servizio sanitario a tutti i cittadini valdostani; partecipazione della Regione alla fiera Skipass 2023.

Il gruppo Misto con una interpellanza chiede intendimenti in merito all'internalizzazione del personale dipendente della Società dei Servizi Valle d'Aosta Spa.

Saranno trattate sette interpellanze del gruppo Progetto Civico Progressista: mancata assegnazione delle risorse previste all'Isiltip di Verrès; sostegno alle attività del Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta e al mantenimento dell'attuale sede nel centro di Aosta; esclusione di un dipendente dell'Azienda J.B. Festaz dai ringraziamenti pubblici espressi dal Direttore; determinazione del contributo per la frequenza al Centro diurno Myosotis; progetto di ampliamento dell'ospedale Parini; modifiche ai criteri di selezione del Direttore generale dell'Office régional du tourisme; analisi in Commissione consiliare del sondaggio realizzato nei mesi estivi nell'alta Val d'Ayas su iniziativa del Comitato "Ripartire dalle Cime Bianche" e del Cai valdostano.

Il gruppo Rassemblement Valdôtain illustrerà sette interpellanze: fondo integrato straordinario per le aziende agricole; sicurezza degli studenti che frequentano l'Università della Valle d'Aosta nella sede di Saint-Christophe; revisione della bozza del Piano regionale dei trasporti; promozione dello scialpinismo nei comprensori sciistici regionali; aggiornamento del Piano regionale delle attività estrattive; aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti; programmazione di grandi eventi sportivi sul territorio regionale.

All'ordine del giorno figurano anche 13 mozioni, di cui otto rinviate dalle precedenti adunanze.

Con una mozione, il gruppo Forza Italia intende sollecitare il Comune di Aosta a modificare il Piano urbano della mobilità sostenibile, mentre il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha presentato una mozione per la convocazione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per la definizione di una strategia di contrasto alla microcriminalità e al bullismo.

Sono sei le mozioni del Progetto Civico Progressista: programmazione di una seduta nella Commissione competente per la valutazione del Piano strategico-industriale 2023-2027 di CVA; relazione alle Commissioni competenti sull'inquadramento delle figure dei Capi dei servizi di segreteria delle istituzioni scolastiche e dei Responsabili degli uffici degli enti locali nell'ambito della riforma della legge regionale sull'organizzazione degli uffici pubblici; audizione del Presidente della Regione sulla bozza di norma di attuazione sulle concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico; avvio di interlocuzioni con il mondo dell'associazionismo e del volontariato per la realizzazione della "Casa del volontariato valdostano"; attività di sensibilizzazione dei neomaggiorenni sui temi della violenza sulle donne e dell'abuso di alcol; diffusione di buone prassi attraverso la scelta degli eventi a cui concedere il patrocinio della Regione.

Il gruppo Rassemblement Valdôtain illustrerà quattro mozioni: organisation d'une séance de la Commission compétente sur les questions de la ville d'Aoste et le Plan régional des transorts; istanza per lo smantellamento dell'elettrodotto Creys-Malville/Rondissone e ripristino ambientale dei siti da esso attraversati; azioni per una migliore valorizzazione del progetto "Camminiamo insieme"; individuazione nel prossimo bilancio di risorse per le sponsorizzazioni sportive di atleti appartenenti alle categorie giovanili.

Infine, i gruppi di maggioranza FP-PD, AV-VdAU, UV, PlA, SA hanno depositato una mozione congiunta per sostenere la richiesta al Governo spagnolo di includere il catalano, il basco e il galiziano nel regime linguistico dell'Unione europea.

Infine, vi sono tre risoluzioni rinviate da precedenti adunanze, di cui una congiunta dei gruppi Lega VdA, RV, FI, Misto e PCP, e due dei gruppi di maggioranza FP-PD, AV-VdAU, SA, UV, PlA.