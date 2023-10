LA NOSTRA REGIONE SI ILLUMINA DI VIOLA IN OCCASIONE DELLA XVI GIORNATA DELL’AFASIA

Con grande dedizione e impegno, A.L.I.Ce. Valle d'Aosta Odv, l'Associazione valdostana per la Lotta all'ictus cerebrale, continua a svolgere un ruolo fondamentale nell'informare e sensibilizzare la popolazione sulla devastante patologia dell'ictus cerebrale. In Italia, ogni anno, questa malattia colpisce circa 100.000 persone, causando profonde conseguenze sia per coloro che ne sono colpiti, sia per i loro familiari e caregiver.

Tra le molte conseguenze dell'ictus, una delle più disabilitanti è senz'altro l'afasia, un disturbo del linguaggio che colpisce circa il 30% dei pazienti. L'afasia può manifestarsi in modi diversi: alcune persone hanno difficoltà nell'esprimersi verbalmente, mentre mantengono la capacità di comprendere il linguaggio. Altre, invece, possono avere difficoltà nella comprensione di ciò che viene loro detto. La gravità dell'afasia varia notevolmente a seconda della sede e delle dimensioni del danno cerebrale.

La Presidente di A.L.I.Ce. Valle d'Aosta Odv, Lorella Zani, sottolinea l'importanza dell'intervento precoce e tempestivo. Chiamare immediatamente il 112 quando si sospetta un ictus è fondamentale per ridurre il rischio di mortalità e per minimizzare gli esiti di disabilità spesso invalidanti. L'ictus è una patologia in cui il tempo è critico, e la tempestività dell'intervento fa la differenza nei risultati finali della terapia.

Nella gestione dell'afasia, i logopedisti svolgono un ruolo cruciale. La durata del trattamento può variare e talvolta può durare tutta la vita, ma è nella fase iniziale, nei primi 12 mesi, che si concentra il lavoro più intenso. Successivamente, si può concentrare sulla "riabilitazione sociale", coinvolgendo la famiglia e la comunità circostante nel processo di adattamento a nuove modalità di comunicazione.

Oltre alla logopedia, la fisioterapia e la terapia occupazionale, la musicoterapia sta emergendo come uno strumento riabilitativo estremamente utile. La musica, infatti, attiva canali diversi dal linguaggio verbale e può aiutare notevolmente nel recupero del linguaggio e nel miglioramento del benessere psicofisico dei pazienti afasici. È interessante notare che molte persone affette da afasia possono cantare anche se non riescono a parlare, poiché il linguaggio musicale e il linguaggio verbale sono elaborati da emisferi cerebrali diversi.

A.L.I.Ce. Valle d'Aosta Odv ha persino creato il "Coro AliAli", un'iniziativa che coinvolge circa una trentina di persone. Questi partecipanti si riuniscono settimanalmente per cantare insieme, promuovendo la socializzazione e il benessere psicofisico attraverso la musicoterapia. Questo approccio dimostra che la musica può essere un potente mezzo di espressione e comunicazione per coloro che lottano con l'afasia, offrendo loro una nuova via per comunicare e condividere emozioni.