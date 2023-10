Ristrutturare la cucina: tutto quello che c'è da sapere

Quando parliamo di ristrutturare la cucina intanto stiamo parlando, e non lo possiamo negare, di una delle stanze più importanti della casa ed è per questo che è una ristrutturazione che bisogna prendere con le pinze sia che parliamo di piccole modifiche ma soprattutto quando parliamo di un intervento radicale e quindi strutturale, semplicemente perché saranno tanti gli aspetti da prendere in considerazione se vogliamo degli ottimi risultati rispetto alla stessa.

Il primo punto che non è affatto banale riguarda lo scegliere un'impresa edile che ci possa garantire degli ottimi risultati che poi vuol dire anche delle certezze sulle tempistiche di inizio e consegna dei lavori, e poi dei risultati eccellenti dal punto di vista estetico possibilmente con delle tariffe non ci mettono troppe difficoltà dal punto di vista del bilancio familiare, e poi ne parleremo meglio.

Trovare un'impresa edile non è difficile, ma quello che può diventare complicato è scegliere una tra le tante opzioni, evitando di fare degli errori dei quali poi ci pentiamo.

Quando ne avremo trovato una magari perché un amico ci ha dato dei suggerimenti da questo punto di vista, dovremmo metterci subito a tavolino anche perché potrebbero richiedere settimane o addirittura un mese o due per finire i lavori e mettersi a tavolino significa in tanto invitarli a casa nostra per un sopralluogo.

Infatti prima di iniziare qualsiasi progetto dal punto di vista esecutivo bisogna che noi esponiamo le aspettative che abbiamo e le nostre esigenze personali rispetto alla cucina e quindi rispetto per esempio allo stile che ci interessa che può essere moderno o rustico o tradizionale o comunque personalizzato, sempre dando un'occhiata al budget che abbiamo a disposizione, e che non vogliamo sforare giustamente.

A questo punto le persone che collaborano con l'impresa edile che vengono a fare il sopralluogo e possiamo parlare anche di architetti o ingegneri o designer di interni dovranno controllare varie cose che riguardano il posizionamento dei punti luci e prese elettriche, ma anche l'organizzazione degli spazi di archiviazione per massimizzare l'efficienza e le funzionalità della cucina.

Non è facile portare a termine un progetto di ristrutturazione di una cucina

Una delle cose molto importanti nell'ambito di una ristrutturazione della cucina è la scelta dei materiali e delle finiture, e bisognerà considerare varie cose come per esempio la facilità di pulizia, e l'estetica dei materiali dei piani di lavoro.

Per esempio si potrebbe optare per materiali quali il granito, il quarzo o l'acciaio inossidabile, e per quanto riguarda pavimenti e rivestimenti murali possiamo scegliere tra tante opzioni come piastrelle o legno, o laminati.

L'importante è saper scegliere dei materiali in base allo stile che vogliamo, e sempre dando un occhio alla loro praticità, e manutenzione.

Quando l'impresa edile che abbiamo scelto ci farà un preventivo che deve essere molto dettagliato e molto preciso con tutte le voci di spesa, costo della manodopera e gli altri costi burocratici in primis, dovremmo chiedere anche di mettere nero su bianco i tempi di inizio e consegna dei lavori.