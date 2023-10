Testolin con gli altri presidenti consegna a Meloni bozza dl per potenziamento autonomie speciali

In occasione delle celebrazioni della seconda edizione del Festival delle Regioni, ospitato ieri 2 ottobre ed oggi a Torino dalla Regione Piemonte, i Presidenti delle Regioni a Statuto Speciale hanno consegnato al Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni la bozza del disegno di legge costituzionale per l’implementazione degli Statuti speciali come declinato dall’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 che contempla forme più ampie di autonomia rispetto a quelle già attribuite.

La bozza di disegno di legge che oggi abbiamo sottoposto all’attenzione del Presidente Meloni – spiega il Presidente della Regione Renzo Testolin – nasce dall’esigenza comune delle Autonomie di recuperare l’esercizio delle competenze già assegnate dai rispettivi Statuti, aggiornandone i limiti, in armonia con i dettami costituzionali, e soprattutto fissando il principio dell’intesa.



In particolar modo – spiega il Presidente Testolin - l’attenzione delle Speciali è volta all’ampliamento delle competenze in diversi settori quali, a titolo esemplificativo, l’edilizia e l’urbanistica, il governo del territorio, le consorterie e i domini collettivi.

Nel documento consegnato oggi al Presidente Meloni – conclude Testolin - , da parte dei Presidenti delle Speciali, vi è quindi la richiesta dell’apertura di un confronto serio e costruttivo su una tematica che per noi da sempre rimane prioritaria.