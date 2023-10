A Skyway Monte Bianco l’edizione 2023 della “Digital Alps Conference”

Il 5 e 6 ottobre si terrà a Courmayeur, presso lo Skyway Monte Bianco, l’edizione 2023 della Digital Alps Conference, organizzata dall’Action group 5 della Strategia europea per la Macroregione alpina (EUSALP) e dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Durante i due giorni del convegno internazionale, dedicato a dare visibilità e rilevanza ai temi della digitalizzazione e delle infrastrutture digitali per lo sviluppo dei territori montani e delle comunità che li abitano e si alterneranno rappresentanti tecnici e politici, che saranno chiamati nel prossimo futuro ad applicare sul territorio progettualità innovatine e a costruire una visione comune sugli indirizzi politici per le aree alpine.

La prima giornata vedrà la partecipazione di esperti in workshop interattivi per la presentazione di progettualità e esperienze di riferimento sui temi più attuali del digitale, mentre nel secondo giorno si terranno interventi a sostegno di una visione di lungo termine e una tavola rotonda politica sulle tematiche di maggiore attualità e rilevanza per un coordinamento a livello di aree alpine per una, a partire da aspetti collegati all’Intelligenza artificiale, per costruire politiche di sviluppo sostenibile dei territori montani attraverso le opportunità date dalle tecnologie digitali.

“Crediamo che questo evento di EUSALP – dichiara l’Assessore Luciano Caveri (nella foto) - possa essere un’occasione molto importante per mettere a fattore comune le molte esperienze significative dell’area alpina che utilizzano il digitale per dare risposta ai territori montani, grazie anche all’utilizzo di fondi messi a disposizione dal Programma Spazio alpino e dalla collaborazione transfrontaliera tra Regioni alpine. Anche il dibattito politico deve fare suo il rilievo che ha oggi la digitalizzazione per i nostri territori e la Strategia europea per la Macroregione alpina (EUSALP) penso possa rappresentare, oltre che una fonte di ispirazione per un rilancio delle nostre comunità, un momento importante di discussione e di visione comune su temi che non possono più essere rimandati, quali le competenze digitali e i nuovi lavori del futuro, le comunità digitalmente connesse e inclusive, le potenzialità del digitale per la transizione energetica e gestire il cambiamento climatico, partendo dal tema dell’ Intelligenza artificiale che sta entrando in modo così dirompente in tutti gli aspetti della nostra società”.

Cofinanziato nell’ambito del progetto “Support Eusalp” del programma Spazio Alpino a sostegno delle attività di EUSALP, si terrà in formato ibrido e per ogni informazione sul programma e sugli interventi, oltre che per la registrazione in presenza o online, è possibile fare riferimento al sito internet : https://digitalalps.eu.

Alle ore 10,30 di venerdì 6 ottobre, sempre presso lo SkyWay (stazione del Pavillon) si terrà un point de presse. Pertanto, i giornalisti interessati sono pregati di accreditarsi entro le ore 12 di giovedì 5 ottobre inviando mail a u-stampa@regione.vda.it