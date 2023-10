Il grande giorno della Valle d’Aosta in onore di San Francesco

È un evento epocale che accende i cuori di Assisi e richiama pellegrini da ogni angolo del mondo. Le celebrazioni in onore di San Francesco stanno per iniziare, e la città serafica è già brulicante di turisti, italiani e stranieri. Tuttavia, quest'anno c'è una ragione in più per l'entusiasmo: la generosa donazione dell'olio per la lampada votiva da parte della Regione Valle d'Aosta. Questo gesto di profonda devozione e solidarietà è stato annunciato con grande enfasi e sarà al centro dell'attenzione durante l'intera giornata.

Circa 200 pellegrini provenienti dalla Valle D'Aosta faranno il loro ingresso nella città serafica questa sera, guidati dal Vescovo Franco Lovignana, il quale è anche il presidente della Conferenza Episcopale Piemontese. Un corteo di fede che riunirà anche tutti i sindaci dei 74 comuni della piccola, ma orgogliosa, regione italiana, insieme al presidente Renzo Testolin.

Durante una conferenza stampa mattutina, il Vescovo di Assisi, Mons. Domenico Sorrentino, ha toccato le corde più profonde del cuore, sottolineando l'armonia tra San Francesco e la città, con un calore che permea ogni pietra del luogo sacro. Quest'anno, questa festa è ancor più significativa, essendo in concomitanza con due eventi di grande rilevanza: il sinodo della Chiesa Universale e l'esortazione di Papa Francesco al "Laudato Si" per la custodia del creato.

Il Sindaco di Assisi, Stefania Proietti, ha espresso la sua profonda gratitudine verso la Valle D'Aosta, evidenziando quanto sia raro che una regione faccia convergere tutti i suoi sindaci in un'unica località per un evento così speciale. La cittadina umbra accoglierà la delegazione valdostana con 1500 giovani pronti a festeggiare.

Non è da meno il presidente della legislazione valdostana, Alberto Bertin, che ha dichiarato: "Siamo felici di offrire l'olio per la lampada di San Francesco e di portare con noi un po' della nostra terra e della nostra cultura. La Valle D'Aosta, con la sua autentica atmosfera montanara, è sempre stata un punto di incontro di lingue e culture diverse, dalla quale ha tratto la sua identità unica. Questa missione è anche un'occasione per esprimere il profondo sentimento di religiosità che permea la nostra Regione."

Il presidente Testolin ha espresso lo stesso sentimento, sottolineando che la Valle D'Aosta desidera portare ad Assisi un messaggio di condivisione e pace, rivolto a tutta l'Italia e all'Europa intera.

Anche il Sindaco di Aosta, Gianni Nuti, ha inviato un saluto, contribuendo all'atmosfera di unità e devozione che circonda questa occasione unica.

Ma c'è di più. Quest'anno, le celebrazioni saranno accessibili a un pubblico globale attraverso la trasmissione in diretta streaming fornita da Aostacronaca. L'intero programma sarà trasmesso sui canali social ufficiali (YouTube @BasilicasanfrancescodAssisi e Facebook SAN FRANCESCO D'ASSISI) dalle 6 del mattino alle 12:15 e dalle 15:50 alle 17:30, permettendo a chiunque nel mondo di unirsi alle celebrazioni e condividere questa esperienza unica.

Il culmine delle celebrazioni avverrà domani mattina con la consegna del prestigioso premio "Rosa d'Argento" a Vanna Balducci di Aosta. Alle 18, ci saranno i vespri nel "transito di san Francesco", una cerimonia solenne presieduta dal Vescovo di Aosta, Mons. Franco Lovignana, con l'assistenza del cardinale Agostino Vallini, legato pontificio per le Basiliche di Assisi.

Infine, il 4 ottobre, il Custode del Sacro Convento, Fra Marco Moroni, ha presentato il programma che si concluderà con la celebrazione della prima messa alle 6:50, durante la quale la comunità francescana depositerà le preghiere delle persone in cerca di luce, coraggio e consolazione ai piedi della tomba di San Francesco.

Quest'anno, tutti e 213 i pellegrini della Valle D'Aosta saranno accolti nella basilica, un segno tangibile dell'unità di fede e della grandezza di questa regione montanara, che ha portato la sua cultura e il suo spirito di condivisione a Assisi, rendendo onore a San Francesco in modo indimenticabile. Aostacronaca trasmetterà questa straordinaria giornata in diretta streaming, consentendo a tutti di condividere l'emozione e la devozione di questo evento unico nella sua magnificenza.