73a Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro

La 73ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro che quest’anno si celebra l’8 ottobre, istituzionalizzata con D.P.C.M. nel ’98, vedrà manifestazioni organizzate dall’ANMIL in tutt’Italia con il Patrocinio della Rai, che ha inteso garantire il pieno sostegno delle testate giornalistiche, per sottolineare quanto sia importante mettere la sicurezza sul lavoro al primo posto, mentre la manifestazione principale quest’anno si svolgerà a Roma. Il programma di Aosta Ore 8.15 - Raduno dei partecipanti davanti alla Chiesa di Santo Stefano (Via Laurent Martinet, 16).

Ore 8.30 - S. Messa in suffragio dei Caduti sul Lavoro.

Ore 9.45 - Deposizione di una corona di alloro

al Monumento dedicato alle Vittime del lavoro (Viale della Pace).

Ore 10.00 - Corteo accompagnato dalla Banda musicale di Aosta fino a Piazza Chanoux.

Ore 10.30 - Cerimonia Civile nella Sala Ducale del Comune di Aosta con gli interventi di:

Renzo Testolin, Presidente della Giunta Regionale VDA

Gianni Nuti, Sindaco di Aosta;

Mario Favre, Presidente Regionale ANMIL;

Giuseppe Villani, Direttore INAIL Valle D’Aosta.

Durante la Cerimonia Civile, dopo la relazione del Presidente ANMIL, verranno consegnati i Brevetti e Distintivi d’Onore ai nuovi Grandi Invalidi e agli Invalidi Minori a cura dell’INAIL di Aosta.