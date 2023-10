Associazione CCI ALPMED elegge Dario Gallina come presidente

Importante appuntamento per le Unioni regionali e le Camere di Commercio facenti parte dell’Associazione CCI ALPMED (Liguria, Piemonte, Provence Alpes Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Valle d’Aosta, Corsica e Sardegna) che si sono riunite nella giornata di venerdì 29 settembre a Nizza.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per un bilancio dell’attività del biennio di presidenza del PACA e per il passaggio di testimone alla guida dell’Associazione che, per i prossimi due anni, sarà guidata da Dario Gallina, Vice Presidente di Unioncamere Piemonte e Presidente della Camera di Commercio di Torino.

Molti gli argomenti all’ordine del giorno di un incontro che ha visto le Camere di Commercio italiane e francesi confrontarsi su temi di particolare attualità. Tra questi quello delle infrastrutture, considerate una leva di sviluppo per l’Euroregione, ed in merito alle quali l’Associazione può svolgere un ruolo strategico attraverso un’importante attività di lobbying che interesserà anche i lavori al Traforo del Monte Bianco la cui chiusura per diversi mesi a causa di interventi di manutenzione, genererà un impatto molto negativo sul comparto economico del Nord Ovest oltre che ricadute sui carichi di traffico lungo i percorsi alternativi difficilmente sostenibili.

Altro argomento al centro dei lavori, proprio perché considerato una criticità comune per tutti i membri dell’Associazione, è stato quello dei cambiamenti climatici con le dirette conseguenze sullo stoccaggio e l’utilizzo delle risorse idriche sia per lo sviluppo del’agricoltura, sia per le produzioni industriali e di energia elettrica. In questo ambito le Camere di Commercio hanno concordato sull’importanza di promuovere la costruzione di bacini d’accumulo, ma anche di immaginare misure solidali per contrastare la siccità e la carenza d’acqua così come per stimolare il riciclo della risorsa idrica.

Le CCI ALPMED hanno inoltre evidenziato la necessità di potenziare ulteriormente l’attività di lobbying a livello europeo al fine di generare una reale opportunità di

sviluppo per le imprese del territorio e dei suoi abitanti, in particolare per i giovani. In questo senso il primo appuntamento sarà quello con il “Parlamento Europeo delle Imprese” in programma il 14 novembre in occasione del 30° anniversario del Mercato Unico.

“L’Associazione CCI ALPMED – spiega il Presidente della Chambre Roberto Sapia – rappresenta un’occasione privilegiata di incontro e confronto con realtà eterogenee ma che presentano spesso problematiche comuni e che insieme costituiscono uno dei territori più industrializzati d’Europa. In questo senso l’incontro di Nizza è stato un momento importante per condividere e riflettere insieme su temi molto importanti per la nostra regione quali ad esempio le infrastrutture e i cambiamenti climatici, temi sui quali cercheremo di tenere viva l’attenzione a tutti i livelli proprio per cercare di favorire un dialogo capace di portare ad una soddisfacente soluzione dei problemi”.

Nata nel 2007 l’Associazione CCI ALPMED si estende su una superficie complessiva di oltre 142 km quadrati e raggruppa oltre 20 milioni di abitanti. Il Pil generato è di circa 550 miliardi di euro e le imprese che operano sul suo territorio sono oltre 2 milioni con oltre 8 milioni di posti di lavoro.