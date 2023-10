Morto l'Alpino Generale Roberto Stella

È con profondo dolore che è stata annunciata la scomparsa del Generale Roberto Stella, avvenuta in modo improvviso oggi, 3 ottobre 2023. L'intera comunità valdostana è addolorata dalla perdita di questo illustre uomo, noto e rispettato in tutto il territorio.

Il Generale Stella, in congedo da alcuni anni, ha dedicato gran parte della sua vita al servizio dell'Esercito e alla promozione dello sport in montagna. È stato Comandante del Centro Addestramento Alpino tra il 1998 e il 1999, contribuendo alla formazione di numerosi alpini. Ha anche guidato le compagnie dei corsi per allievi nelle caserme Battisti e Ramires di Aosta, lasciando un'impronta indelebile nei cuori di coloro che ha formato.

Nell'ambito sportivo, il Generale Stella ha brillato come atleta del Centro Sportivo Esercito, diventando in seguito istruttore e comandante della sezione sci alpinistica. La sua partecipazione al Mezzalama è ancora ricordata come un'impresa straordinaria.

Tuttavia, la sua impresa più celebre risale al 1973, quando si unì a Guido Monzino in una spedizione italiana all'Everest. Non possiamo dimenticare il coraggio dimostrato in quella missione.

Dopo il congedo, il Generale Stella ha assunto la responsabilità delle Funivie del Piccolo San Bernardo, dimostrando ancora una volta la sua dedizione alle montagne e alla comunità locale. Inoltre, ha partecipato al Congresso FIS a Città del Capo, in Sudafrica, dove ha illustrato la candidatura di La Thuile per ospitare la Coppa del Mondo di sci.

Il funerale del Generale Roberto Stella si svolgerà venerdì 6 ottobre 2023 alle ore 10:30 presso la Parrocchia di St. Martin de Corleans. Questo sarà un momento per onorare la sua vita straordinaria e per condividere il nostro affetto con la sua famiglia e i suoi amici.

Il deputato valdostano Franco Manes ha espresso il suo cordoglio, definendo il Generale Stella un punto di riferimento non solo per la Famiglia Alpina, ma per l'intera comunità valdostana. La sua integrità morale ed etica lo ha reso un esempio da seguire, e la sua assenza lascerà un vuoto incolmabile nelle nostre vite. Che la sua anima riposi in pace.